россия может пойти на новый "жест доброй воли" - Резников озвучил неожиданный сценарий

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что такие прогнозы вполне могут стать реальностью, однако пока это лишь его предположение

Последние поражения российских оккупантов на фронте, в частности на Бахмутском направлении, могут привести к тому, что рф сделает очередной "жест доброй воли", объявив о "возникновении техногенной катастрофы" на своей территории.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что москва уже рассматривает различные сценарии, чтобы оправдать очередные успехи Вооруженных сил внутри своего общества. Свое мнение глава украинского оборонного ведомства аргументировал тем, что в последнее время в россии очень часто начали звучать публичные высказывания на тему того, что "сво нужно заканчивать", "вс рф уже стоит переходить к обороне, чтобы удержать "вновь приобретенные" территории" и т.д.

"В случае очередного успеха Вооруженных сил Украины, абсолютно ожидаемого и для них (россиян. — Ред.), нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в россии работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", — пояснил он.

По словам Резникова, в кремле уже начали искать вероятные сценарии для оправдания этих поражений. Среди них и "жест доброй воли", который российская армия может совершить под видом какой-то техногенной катастрофы на своих территориях. Кроме того, глава министерства добавил, что пока это лишь его предположение, а не реальный прогноз того, что точно произойдет в будущем.

"Если у них (россиян. – Ред.) появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории россии. Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат. И так они вроде бы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. То есть им придется озвучить "жест доброй воли" под видом какого-то катаклизма на территории рф", — добавил Резников.

Ранее "Телеграф" сообщал, как политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, сколько времени российские пропагандисты отводят на полное поражение рф в войне против Украины.