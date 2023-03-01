Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, когда в россии ожидают собственного поражения

Кремлевские пропагандисты отводят на окончательное поражение России 1 год.

Карен Шахназаров у Соловьева в сопровождении скорбных рож других пропагандистов доказывал, что надо иметь в виду проигрыш России и его тяжелые последствия. Они недооценили единство Запада, его хорошо организованную силу и железную дисциплину. И у Запада уже сработала чуйка, что он может выиграть.

А у российского общества ни силы, ни дисциплины, да и стабильность ничего не гарантирует: "в 1916-м тоже была стабильность, и в 1988-89-м". Не возразил никто – все продолжали кивать, даже Соловьев молчал. Итак, все согласились, что до падения кремлевского режима остался именно тот год, который отделял 1916-й с 1917-го, а в 1989-м от парада суверенитетов 1990-го.

Вывод: приближенная к властной верхушке Россия (и, очевидно, самая властная верхушка) уже рассуждает в категориях "планов на после поражения", "на после Путина". Они уже приняли в качестве аксиому неизбежность проигрыша России, к тому же быстрого. Оправдываются "силой и единством Запада".

Ну, в общем, это выгодный фон и для реализации планов Украины и союзников, и для будущего обустройства региона.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook