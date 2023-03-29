Резников объяснил, как оборона Бахмута приближает поражение россии

Оккупанты ежедневно теряют под Бахмутом до 500 человек убитыми

Удержание украинскими войсками Бахмута Донецкой области приближает поражение россии, поскольку там оккупанты 10-й месяц теряют огромное количество живой силы и техники, а тем временем ВСУ могут подготовить контрнаступление.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Национальной телерадиовещательной компании Эстонии.

"Российские силы начали наступление на Бахмут в мае прошлого года. Они продолжают атаковать без существенных результатов. Бахмут до сих пор стоит как крепость. На этом участке мы снизили наступательные возможности россиян. Это помогает нашим войскам сохранять стабильность на линии фронта и дает нам время для подготовки к контрнаступлению", — рассказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что российские войска тоже испытывают нехватку боеприпасов.

"Они тоже устали. Они понесли огромные потери, у них много убитых и раненых. Для них нормально терять не менее пятисот солдат каждый день. Как убитыми, так и ранеными. Это значит, что каждый день (обороны Бахмута. — Ред.) приближает Украину к победе, а россию — к поражению", — подытожил Алексей Резников.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в Бахмуте "просчитываются все варианты".

Сайт "Телеграф" также сообщал, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила: ВСУ будут защищать Бахмут до тех пор, пока в этом будет необходимость с точки зрения оборонных задач. Однако, по ее словам, бои за Бахмут — не апокалипсис, как это представляет российская пропаганда.