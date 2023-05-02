росія може піти на новий "жест доброї волі" - Резніков озвучив несподіваний сценарій

Очільник оборонного відомства наголосив, що такі прогнози цілком можуть стати реальністю, проте поки це лише його припущення

Останні поразки російських окупантів на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку, можуть призвести до того, що рф зробить черговий "жест доброї волі", оголосивши про "виникнення техногенної катастрофи" на своїй території.

Про це агенції "Інтерфакс-Україна" розповів міністр оборони України Олексій Резніков, зазначивши, що москва вже розглядає різні сценарії, аби виправдати чергові успіхи Збройних сил усередині свого суспільства. Свою думку, очільник українського оборонного відомства аргументував тим, що останнім часом у росії дуже часто почали лунати публічні висловлювання на тему того, що "сво потрібно закінчувати", "зс рф вже варто переходити до оборони, аби утримати "новоприбулі" території" тощо.

"У разі чергового успіху Збройних сил України, який є абсолютно очікуваним і для них (росіян — Ред.), потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в рф працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", — пояснив він.

За словами Резнікова, у кремлі вже почали шукати ймовірні сценарії, котрі б виправдали ці поразки. Серед них і "жест доброї волі", який російська армія може здійснити під виглядом якоїсь техногенної катастрофи на своїх територіях. Крім того, глава міністерства додав, що поки це лише його припущення, а не реальний прогноз того, що точно станеться у майбутньому.

"Якщо у них (росіян. — Ред.) з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території рф", — додав Резніков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, скільки часу російські пропагандисти відводять на повну поразку рф у війні проти України.