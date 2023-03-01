Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, коли в Росії очікують власної поразки

Кремлівські пропагандисти відводять остаточну поразку Росії 1 рік.

Карен Шахназаров в Соловйова в супроводі скорботних писків інших пропагандистів доводив, що треба мати на увазі програш Росії і його тяжкі наслідки. Бо вони недооцінили єдність Заходу, його добре організовану силу і залізну дисципліну. І в Заходу вже спрацювала чуйка, що він може виграти.

А в російського суспільства ні сили, ні дисципліни, та й стабільність нічого не гарантує: "в 1916-му теж була стабільність, і в 1988-89-му". Не заперечив ніхто — всі продовжували кивати, навіть Соловйов мовчав. Отже, всі погодились, що до падіння кремлівського режиму лишився власне той рік, що відділяв 1916-й від 1917-го, а 1989 від параду суверенітетів 1990-го.

Висновок: наближена до владної верхівки Росія (і, очевидно, сама владна верхівка) вже міркує в категоріях "планів на після поразки", "на після Путіна". Вони вже прийняли як аксіому неминучість програшу Росії, при тому швидкого. Виправдовуються "силою і єдністю Заходу".

Ну, загалом це вигідне тло і для реалізації планів України та союзників, і для майбутнього облаштування регіону.

Джерело: пост Голобуцького у Facebook