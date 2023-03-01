Дрони літали по глибокому тилу росії. Що показала нова хвиля "бавовни"

В Україні причетність не визнають і називають удари "внутрішніми атаками НЛО"

У глибокому тилу росії за сотні кілометрів від кордону з Україною чи хоча б лінії фронту, у понеділок та вівторок пройшла ціла серія атак дронами. Причетність до атаки Україна не визнає, а удари викликали хаос.

"Телеграф" розбирається що означає поява "пташок" у повітряному просторі рф та наближення їх за 100 км до москви.

Куди влучили дрони (мапа)

Безпілотники засвітилися в різноманітних регіонах росії, це сталося у місцях, далеких від лінії фронту. Наприклад, від Підмосков’я до кордону з Україною 455 кілометрів.

Мапа Telegram-каналу “UA War Infographics”

У понеділок увечері 3 безпілотники впали або були збиті у Білгороді, ще 1 – над Суразьким районом у Брянській області. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз розповів звинуватив у запуску дрону ЗСУ.

Також вночі внаслідок удару дрона стався вибух на нафтобазі "Роснефті" у місті Туапсе Краснодарського краю. Вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Туапсе розташоване на березі Чорного моря і до найближчої лінії фронту (схід України) — 420 км.

Ще один апарат упав у Адигеї у селищі Нове у Гіагінському районі (це за 90 км від Краснодара та 160 км від Туапсе). Пошкоджено господарську споруду ферми.

Вранці у вівторок з'явилася інформація про те, що неподалік газокомпресорної станції "Газпрому" в Коломенському районі Московської області впав ще 1 дрон. Безпілотник виявили за десять метрів від паркану об'єкта.

Портал The War Zone відзначив схожість безпілотника на фото з Підмосков'я від 28 лютого із дроном UJ-22 українського виробництва (БПЛА UJ-22 Airborne):

За 100 км від москви міг упасти БПЛА UJ-22 Airbornе

Аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі (а це — північ росії) у вівторок вранці понад годину не приймав і не відправляв авіарейси через "невстановлений об'єкт" у небі.

міноборони росії каже, що це нібито Україна за допомогою безпілотників атакувала об'єкти в Краснодарському краї та сусідній Адигеї. Зазначається, що безпілотники були збиті засобами радіоелектронної боротьби, 1 врізався в поле, а інший відхилився від траєкторії польоту та промахнувся.

Київ заперечує причетність

Українські офіційні особи не підтверджували причетність країни до завдання ударів безпілотниками по росії. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вдався до тролінгу: він заявив, що в росії тривають "внутрішні атаки НЛО":

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Україна не завдає ударів по території рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій… У рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури", — пояснив Подоляк.

Вразлива ППО і сумнівна обороноздатність: Наслідки нальоту

Хоча Україна офіційно не підтвердила свою причетність до атак по рф, ця серія одночасних ударів показала вразливість російської ППО вглибині російської території.

Якщо дрони запускали з України, то вони прорвали величезну смугу російського повітряного простору, констатує AP. Про які відстані мова: понад 450 км до Підмосков’я, близько 420 км до Туапсе та 380 км до Адигеї. Кількість і масштаби атак поставили перед росією новий виклик. Атаки викликали сумніви щодо обороноздатності росії.

Атаки не завдали значної шкоди — за понеділок та вівторок лише 1 дрон зміг вразити стратегічний об'єкт — нафтосховище в Туапсе. Всі решта чи впали самі, чи були збиті.

Але сам факт того, що дрон підлетів за 100 км до москви може мати психологічний вплив на росіян — показати, що війна поруч. Так, за словами видання The Guardian, падіння дрона у Підмосков’ї було рідкісною спробою удару за сотні миль від російських позицій. Якщо атака в Підмосков'ї, разом з іншими ударами по рф 28 лютого, була завдана з території України, то це зробило б серію атак однією з наймасштабніших.

The Washington Post пише, що влада рф була сполохана й насторожена через "шквал появ безпілотників" у західних регіонах росії.

Деякі російські військові блогери припускають, що удари можуть бути частиною зусиль з дослідження оборони росії та виявлення її вразливості напередодні більш масової атаки безпілотників, яка може бути здійснена для підтримки майбутнього контрнаступу.

Портал The War Zone проаналізував моделі безпілотників на фото з росії та стверджує, що використання простих і дешевших дронів для ударів по об'єктах у Бєлгороді може дозволити українським силам збільшити темп цих операцій. Нові інциденти сталися лише через 4 дні після того, як у місті спалахнула пожежа, яка теж могла бути результатом атак (дані ніхто не підтверджував).

Портал стверджує, що здатність завдавати ударів по логістичних вузлах, може вплинути на здатність російської армії підтримувати операції на території України.

Як повідомляв "Телеграф", у грудні 2022 року бавовна у росії лунала ще далі від лінії фронту — на стратегічному військовому аеродромі в Енгельсі.