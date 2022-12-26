Нова "бавовна" в російському Енгельсі: на військовому аеродромі пролунали вибухи (відео)

Усього пролунало два вибухи, а потім завила сирена

У ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі, де на початку місяця було успішно проведено операцію з "денацифікації" путінських літаків-стерв’ятників Ту-95, Ту-160 тощо, які завдавали ударів по Україні, пролунали два вибухи. А також спрацювала система оповіщення.

Про це повідомляють Telegram-канали.

"Два вибухи в районі аеродрому. Перший слабший, другий набагато сильніший ", — пишуть у соцмережах.

Крім того, за словами очевидців, до місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги та підрозділи МНС РФ. Офіційних підтверджень про вибухи наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав про вибухи на аеродромі в поки що російському Курську.