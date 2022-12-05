"Бавовни" пролунали на аеродромах одразу у двох областях росії: відео та карта

РосЗМІ повідомляють про атаку невідомих дронів

У понеділок, 5 грудня, вранці у декількох областях рф пролунала низка вибухів. Як стало відомо, невідомий безпілотник атакував аеродром "Енгельс"у Саратовській області. Крім того, гуркіт на летовищі чули й під Рязанню. Російські пропагандисти повідомляють, що в результаті надзвичайних подій було багато постраждалих.

Російські Саратов та Разянь, де сталася "бавовна" на карті

У російських телеграм-каналах масово публікують фото та відеопідтвердження вибухів на аеродромах, а також подробиці щодо кількості постраждалих. Зокрема, згідно з попередніми відомостями, рано вранці невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі аеродрому "Енгельс" у Саратові. В результаті вибухів було пошкоджено два літаки. Крім того, поранення отримали дві людини. Вони госпіталізовані.

Варто зазначити, що це саме те летовище, звідки злітають російські винищувачі, які атакують українські міста.

Також повідомляється й про "бавовну на аеродромі під російською Рязанню. Там стався вибух, після чого спалахнув бензовоз на території летовища. В результаті надзвичайної пригоди загинули три людини і ще шестеро травмовані.

Додамо, що офіційно інформацію щодо "бавовни", а також великої кількості постраждалих на аеродромах, російська влада поки не підтвердила. Мовчить й українська сторона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома тижнями раніше у Курській та Білгородській областях росії сталася низка вибухів, в результаті яких травми отримали семеро росіян, один з них — смертельні.