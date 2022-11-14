Є жертви: у військових рф трапився "бавовна" відразу у двох областях на кордоні України

Загалом постраждало семеро росіян

У Курській області (росія) на кордоні з Україною, відомій своїми регулярними "бавовнами", на міні підірвався сапер, який проводив обстеження прикордонної території. Крім нього, в результаті вибуху були поранені ще двоє солдатів.

Як у понеділок, 14 листопада, пишуть російські телеграм-канали, снаряд здетонував приблизно о 8-й ранку. Згідно з відомостями пропагандистів, сапери займалися розмінуванням території після того, як туди прилетіли снаряди Збройних українських сил. Тутешні зазначають, що рано вранці чули низку вибухів, після чого лунали сирени "швидких".

Крім того, проросійські мережі повідомляють, що четверо російських солдатів-мотострільців були поранені в результаті обстрілу Білгородської області росії з боку України. Усі отримали травми різного ступеню тяжкості, тож біли доставлені де медичного закладу, де за ними зараз наглядають лікарі.

Також зазначається, що на ранок понеділка ЗСУ нібито випустили по російському регіону понад 40 боєприпасів. Що стосується української сторони, то вони поки інформацію щодо обстрілу прикордонних областей росії не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів Білгородської області – місті Шебекіне, спалахнула масштабна пожежа на території лакофарбового заводу.