"У росії десантники закінчилися": у Курську осоромилися з привітанням до дня ПДВ

Популярний курський телеграм-канал оригінально привітав російських десантників із днем ПДВ

У Росії 2 серпня є черговим сакральним днем, коли у міських фонтанах матеріалізуються п’яні люди, які позиціюють себе як військовослужбовці повітряно-десантних військ (ПДВ). Попри те, що їхня чисельність значно зменшилася завдяки старанням ЗСУ, традиція вітати з днем ПДВ нікуди не поділася, так само як і традиція робити ці привітання з усією можливою недбалістю.

Як повідомив телеграм-канал СтратКом ЗСУ, в одному з каналів Курська розмістили патріотичне привітання з 2 серпня, проте його автор трохи наплутав із зображенням та прикріпив фото українських десантників.

"На плакаті видно наших хлопців ще у формі старого зразка "дубок", а на кокарді та пряжці портупеї вибиті тризубці. Можливо, це справді хід Курська для якнайшвидшої інтеграції в Україну", — зазначили у Страткомі.

Коли "підстава" була виявлена, в коментарях до запису полилися потоки образ у бік автора посту, після чого картинка була спочатку змінена, а пізніше допис взагалі був видалений.

Деякі з користувачів мережі навіть припустили, що помилку було допущено спеціально, щоб "коли Курськ стане українським не було проблем". На цей випадок варто нагадати, що в Україні день десантно-штурмових військ відзначається 21 листопада.

До речі, подібні конфузи у росіян трапляються регулярно, напередодні там своїх моряків привітали плакатом із зображенням американського авіаносця "Джордж Буш" і того самого крейсера "Москва", який зараз знаходиться на дні Чорного моря.