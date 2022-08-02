путін знищує своєї десант з розумінням, що найближчими роками в обложеній фортеці він не знадобиться - Олексій Копитько
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Радник міністра оборони Олексій Копитко розповів, що сталося із російськими десантниками в Україні
Станом на 31 липня група "Інформаційний опір" зафіксувала імена 5120 російських окупантів, які були публічно поховані або офіційно визнані знищеними в самій росії.
Похорон зафіксовано у 2640 населених пунктах. Нагадую: це тільки ті, про кого є відкрита інформація в самій росії, де є ім’я та чітка прив’язка до регіону. Реальних втрат набагато більше.
Найбільша кількість убитих по регіонах рф:
- Дагестан – 255
- Бурятія – 220
- Краснодарський край – 186
- Башкортостан – 171
- Волгоградська область – 158
- Чечня — 131
- Оренбурзька область – 129
- Забайкалля – 127
- Челябінська область – 120
- Північна Осетія – 115
Напередодні російського дня ВДВ хочу відзначити дві речі.
Перше. ВДВ росії зазнали на війні жахливих втрат.
Бродять різні цифри щодо частки у кількості втрат. Якщо взяти консервативну оцінку 20% – це дика кількість. Особливо – з урахуванням інвестицій. Це добре навчені, оснащені та мотивовані війська.
Були.
За 5 місяців нашими воїнами були декласовані в мотлох:
- 7-а гвардійська десантно-штурмова гірська дивізія (м. Новоросійськ)
- 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія (м. Псков)
- 98-а гвардійська повітрянодесантна дивізія (м. Іваново), особливо – 217-й полк.
- 106 гвардійська повітряно-десантна дивізія. Перетворені на м’ясо та 51-й полк (Тула) та 137-й (Рязань).
- 11-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Улан-Уде)
- 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада (м. Ульяновськ)
- 56-й гвардійський десантно-штурмовий полк (наприкінці минулого року був формально переміщений з Камишина до Феодосії, труни потоком йдуть до Камишина)
- та низку інших частин.
Це дуже чітко видно структурою похорону. Їхнє число таке, що замовкнути неможливо.
Усі міста з дислокацією частин ВДВ – у лідерах. Кострома — просто суцільний цвинтар. Псков, Тула, Рязань, Ульяновськ, Улан-Уде — гори трупів.
Кількість інвалідів я навіть не беруся уявити.
Друге. Зараз росвлада активно перекидає десантно-штурмові частини на південь. Херсон, Запоріжжя. Концентрація на тій же Херсонщині вже така, що тримати їх лише для оборони – неприродно.
За наявною інформацією, росдесантників накачують "помститися за пацанів", "повернути славне ім’я" тощо. Якщо їх таки кинуть у наступ, то росія на роки втратить атакувальний потенціал.
Виглядає так, ніби путін знищує свій десант з розумінням, що найближчими роками в обложеній фортеці він не знадобиться. А зараз це – єдиний (масовий) інструмент для вирішення завдання щодо захоплення нових територій для їхнього подальшого утримання, розміну чи спроби повалити владу. Тому, що і морська піхота, і російські спецпідрозділи неабияк пошарпані та проріджені.
16 червня росЗМІ повідомили про призначення нового командувача росВДВ. Ним став уродженець Донецької області (Моспіно) генерал-полковник Михайло Теплинський. Схоже, йому судилося стати остаточним могильником росдесанту.
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