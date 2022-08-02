путин уничтожает своей десант с пониманием, что в ближайшие годы в осаждённой крепости он не понадобится - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Алексей Копытко рассказал, что случилось с российскими десантниками в Украине
По состоянию на 31 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5120 российских оккупантов, публично похороненных или официально признанных уничтоженными в самой россии.
Похоронки зафиксированы в 2640 населённых пунктах. Напоминаю: это только те, о ком есть открытая информация в самой россии, где есть имя и чёткая привязка к региону. Реальных потерь намнооооого больше.
Наибольшее число убитых по регионам рф:
- Дагестан – 255
- Бурятия – 220
- Краснодарский край – 186
- Башкортостан – 171
- Волгоградская область – 158
- Чечня — 131
- Оренбургская область – 129
- Забайкалье – 127
- Челябинская область – 120
- Северная Осетия – 115
Накануне российского дня ВДВ хочу отметить две вещи.
Первое. ВДВ россии понесли на войне чудовищные потери.
Бродят разные цифры относительно доли в общем числе потерь. Если взять консервативную оценку 20% — это дикое число. Особенно – с учётом инвестиций. Это хорошо обученные, оснащённые и мотивированные войска.
Были.
За 5 месяцев нашими воинами были деклассированы в хлам:
- 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия (г. Новороссийск)
- 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (г. Псков)
- 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (г. Иваново), особенно – 217-й полк.
- 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Превращены в мясо и 51-й полк (Тула) и 137-й (Рязань).
- 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Улан-Удэ)
- 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Ульяновск)
- 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в конце прошлого года был формально перемещён из Камышина в Феодосию, гробы потоком идут в Камышин)
- и ряд других частей.
Это очень чётко видно по структуре похорон. Их число таково, что замолчать невозможно.
Все города с дислокацией частей ВДВ – в лидерах. Кострома – просто сплошное кладбище. Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ – горы трупов.
Количество инвалидов я даже не берусь представить.
Второе. Сейчас росвласть активно перебрасывает десантно-штурмовые части на юг. Херсон, Запорожье. Концентрация на той же Херсонщине уже такая, что держать их только для обороны – противоестественно.
По имеющейся информации, росдесантников накачивают "отомстить за пацанов", "вернуть славное имя" и т.д. Если их таки бросят в наступление, то россия на годы лишится атакующего потенциала.
Выглядит так, будто путин уничтожает своей десант с пониманием, что в ближайшие годы в осаждённой крепости он не понадобится. А сейчас это – единственный (массовый) инструмент для решения задачи по захвату новых территорий для их последующего удержания, размена или попытки свергнуть власть. Потому что и морская пехота, и российские спецназы изрядно потрёпаны и прорежены.
16 июня росСМИ сообщили о назначении нового командующего росВДВ. Им стал уроженец Донецкой области (Моспино) генерал-полковник Михаил Теплинский. Похоже, ему суждено стать окончательным могильщиком росдесанта.
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