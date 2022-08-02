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путин уничтожает своей десант с пониманием, что в ближайшие годы в осаждённой крепости он не понадобится - Алексей Копытько

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Алексей Копытько Алексей Копытько
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Армия россии
Армия россии

Советник министра обороны Алексей Копытко рассказал, что случилось с российскими десантниками в Украине

По состоянию на 31 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5120 российских оккупантов, публично похороненных или официально признанных уничтоженными в самой россии.

Похоронки зафиксированы в 2640 населённых пунктах. Напоминаю: это только те, о ком есть открытая информация в самой россии, где есть имя и чёткая привязка к региону. Реальных потерь намнооооого больше.

Наибольшее число убитых по регионам рф:

  • Дагестан – 255
  • Бурятия – 220
  • Краснодарский край – 186
  • Башкортостан – 171
  • Волгоградская область – 158
  • Чечня — 131
  • Оренбургская область – 129
  • Забайкалье – 127
  • Челябинская область – 120
  • Северная Осетия – 115

Накануне российского дня ВДВ хочу отметить две вещи.

Первое. ВДВ россии понесли на войне чудовищные потери.

Бродят разные цифры относительно доли в общем числе потерь. Если взять консервативную оценку 20% — это дикое число. Особенно – с учётом инвестиций. Это хорошо обученные, оснащённые и мотивированные войска.

Были.

За 5 месяцев нашими воинами были деклассированы в хлам:

  • 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия (г. Новороссийск)
  • 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (г. Псков)
  • 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (г. Иваново), особенно – 217-й полк.
  • 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Превращены в мясо и 51-й полк (Тула) и 137-й (Рязань).
  • 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Улан-Удэ)
  • 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Ульяновск)
  • 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в конце прошлого года был формально перемещён из Камышина в Феодосию, гробы потоком идут в Камышин)
  • и ряд других частей.

Это очень чётко видно по структуре похорон. Их число таково, что замолчать невозможно.

Все города с дислокацией частей ВДВ – в лидерах. Кострома – просто сплошное кладбище. Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ – горы трупов.

Количество инвалидов я даже не берусь представить.

Второе. Сейчас росвласть активно перебрасывает десантно-штурмовые части на юг. Херсон, Запорожье. Концентрация на той же Херсонщине уже такая, что держать их только для обороны – противоестественно.

По имеющейся информации, росдесантников накачивают "отомстить за пацанов", "вернуть славное имя" и т.д. Если их таки бросят в наступление, то россия на годы лишится атакующего потенциала.

Выглядит так, будто путин уничтожает своей десант с пониманием, что в ближайшие годы в осаждённой крепости он не понадобится. А сейчас это – единственный (массовый) инструмент для решения задачи по захвату новых территорий для их последующего удержания, размена или попытки свергнуть власть. Потому что и морская пехота, и российские спецназы изрядно потрёпаны и прорежены.

16 июня росСМИ сообщили о назначении нового командующего росВДВ. Им стал уроженец Донецкой области (Моспино) генерал-полковник Михаил Теплинский. Похоже, ему суждено стать окончательным могильщиком росдесанта.

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#Украина #Россия #ВДВ #Блог #Алексей Копытко