Своє ні на що не годиться: у рф моряків привітали листівкою з фото авіаносця "Джордж Буш"

На ще одній листівці було зображено потоплений українцями крейсер "москва"

Схоже, удар українського безпілотника по штаб-квартирі рашистського морського флоту призвів до несподіваного результату: під враженням від могутності українських ВМС почали здавати нерви у багатьох пропагандистів, які навіть проживають за тисячі кілометрів від моря.

Так, у далекому "північному" місті Тюмень у день ВМФ рф 31 липня з’явився вітальний плакат із зображенням військового корабля та російської символіки. Але хитрі місцеві ЗМІ зауважили, що на агітці зображено американського авіаносця "Джордж Буш".

"російський" авіаносець "Джордж Буш"

Побачивши реакцію в соціальних мережах, адміністрація міста поспішила запевнити, що це оригінальне привітання – не її рук справа. Хоча, з урахуванням того, що в цьому регіоні проживає велика кількість вихідців з України та їхніх нащадків, цілком можна припустити, що постаралися саме вони.

Ще один казус стався в Башкирії: там російських моряків привітали фото, на якому зображено підбитого українськими "Нептунами" крейсера "москва". Ймовірно, таким чином башкири хотіли показати своє небажання служити на російському флоті (адже воювати на конях таки надійніше). Втім, це лише одна з версій, і, можливо, справа в українських партизанах, які вже заправляють з Херсона всім на росії.

крейсер "москва" несподівано "сплив" — на привітанні моряків Росії

Нагадаємо, що нещодавно путінські пропагандисти зганьбилися з відео про "щасливу країну".