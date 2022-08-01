Була надія, що не виживе: під Херсоном підірвали авто місцевого кримінального авторитета-колаборанта

Зраднику вдалося вижити завдяки броньованій машині

Патріоти Херсонщини продовжують "полювання" на зрадників України, які без зазріння совісті стали поплічниками путінських окупантів.

Одним із чергових "об’єктів" для атаки місцевих партизанів став місцевий кримінальний авторитет, і за сумісництвом агент ФСБ на прізвисько "Єфим" – колаборант Віталій Єфименко, пише місцевий Телеграм-канал "Зрадники. НК-Каховка, Берислав".

Повідомляється, що у тимчасово окупованій Новій Каховці "Єфим" 9 березня обійняв посаду у міській раді. Тоді ж він привселюдно анонсував розправи над проукраїнськими місцевими жителями. Після цього, як повідомляють місцеві жителі, у місті один за одним почали пропадати активісти, журналісти, колишні учасники АТО та інші прихильники України.

Також повідомлялося, що Єфименко не лише "стукав" своїм кураторам про патріотично налаштованих громадян, а й особисто брав участь у їх затриманні. Крім того, зрадник допомагав окупантам у рейдерському захопленні підприємств району та займався вимаганням. Ще про кримінального авторитета було відомо, що він захоплюється радянським минулим України і вважається великим шанувальником Дня Перемоги та радянської атрибутики.

Телеграм-канал про зрадників України

На жаль, відправити на той світ такого "колоритного" зрадника поки що не вийшло.

"Юхим на власні очі побачив, як виглядає феєрверк усередині власної машини. Попередньо доставлений до лікарні. Є надія, що не виживе. Від миттєвого влучення в двохсотих врятувало тільки те, що автомобіль був броньованим. Після вибуху авто йде в металобрухт ", — сказано в повідомленні патріотів.

Іншим же зрадникам на Херсонщині – Стремоусову, Сальдо та Леонтьєву – партизани радять скоріше обирати місця у братських могилах.

"Ви, мразі, відповісте за все те горе, яке принесли на нашу землю", — пишуть українці.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали помічницю херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, якого російські загарбники призначили "заступником керівника" невизнаної окупаційної "адміністрації". Арешт жінки відбувся на території Івано-Франківська.