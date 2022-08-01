Была надежда, что не выживет: под Херсоном подорвали авто местного криминального авторитета-коллаборанта

Предателю удалось выжить благодаря бронированной машине

Патриоты Херсонщины продолжают "охоту" на предателей Украины, которые без зазрения совести стали приспешниками путинских оккупантов.

Одним из очередных "объектов" для атаки местных партизан стал местный криминальный авторитет, и по совместительству агент ФСБ по прозвищу "Ефим" – коллаборант Виталий Ефименко, пишет местный Телеграм-канал "Предатели. НК-Каховка, Берислав".

Сообщается, что во временно оккупированной Новой Каховке "Ефим" 9 марта занял должность в городском совете. Тогда же он публично анонсировал расправы над проукраинскими местными жителями. После этого, как сообщают местные жители, в городе один за другим стали пропадать активисты, журналисты, бывшие участники АТО и другие сторонники Украины.

Также сообщалось, что Ефименко не только "стучал" своим кураторам о патриотически настроенных гражданах, но и лично участвовал в их задержаниях. Кроме того, предатель помогал оккупантам в рейдерском захвате предприятий района и занимался вымогательством. Еще о криминальном авторитете было известно то, что он увлекается советским прошлым Украины и считается большим поклонником Дня Победы и советской атрибутики.

Телеграм-канал о предателях Украины

К сожалению, отправить на тот свет такого "колоритного" предателя пока не получилось.

"Ефим собственными глазами увидел, как выглядит фейерверк внутри собственной машины. Предварительно доставлен в больницу. Есть надежда, что не выживет. От моментального попадания в двухсотых спасло только то, что автомобиль был бронированным. После взрыва авто уходит в металлолом", — сказано в сообщении патриотов.

Другим же предателям на Херсонщине — Стремоусову, Сальдо и Леонтьеву – партизаны советуют поскорее выбирать места в братских могилах.

"Вы, мрази, ответите за все то горе, которое принесли на нашу землю", — пишут украинцы.

Напомним, что ранее правоохранители задержали помощницу херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которого российские захватчики назначили "заместителем руководителя" непризнанной оккупационной "администрации". Арест женщины состоялся на территории Ивано-Франковска.