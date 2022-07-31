Это не люди: на Днепропетровщине объявили награду за пособников оккупантов

Можно помочь бороться с агрессором и получить от 10 тысяч гривен

В Кривом Роге Днепропетровской области объявили награду в 10-50 тысяч гривен за сдачу данных о предателях, которые помогают россиянам в войне против Украины.

Об этом на своем канале в Telegram заявил криворожский городской голова Александр Вилкул.

"Есть некоторые, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги, а за это сдают дислокацию и перемещение подразделений ВСУ. Сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов. Эти люди тоже ходят и живут рядом с нами. Хотя нет, это не люди. Это хуже врагов, это предатели", — подчеркнул Вилкул.

По его словам, 10 тысяч гривен выплатят тому, кто сдаст агитатора "русского мира" при наличии подтверждения такой деятельности с его стороны.

50 тысяч гривен выплатят в случае предоставления информации, по которой будет задержан реальный шпион рф.

Номер телефона, ФИО, адрес или другие данные, которые помогут установить предателей, нужно передавать:

посредством звонка или сообщения в мессенджеры по телефону 067-563-02-63;

по почте [email protected]

Как сообщал "Телеграф", на шестой месяц войны ярость украинцев из-за зверств россиян достигла своего пика, — в частности, уже идет охота на тех, кто убил пленных военных в Еленовке под Донецком.