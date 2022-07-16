Помощницу известного коллаборанта поймали и уже осудили: сколько лет тюрьмы она получила

Фактически женщина контролировала целую сеть, которая занималась подрывной деятельностью в Украине

В Украине задержали помощницу херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которого российские захватчики назначили "заместителем руководителя" непризнанной оккупационной "администрации". Арест женщины состоялся на территории Ивано-Франковска.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, у задержанной был изъят российский паспорт, а также техника, на которой есть доказательства ее антиукраинской деятельности. Помощница Стремоусова пыталась продвигать в социальных сетях идею о восстановлении Советского Союза.

Создавая все новые и новые аккаунты в интернете, женщина продвигала российские лозунги, тем самым оправдывая действия кровавого диктатора путина и преступления армии рф. Особое внимание она уделяла теме СССР, "воскрешение" которого ей показалось хорошей идеей. Каждый раз она использовала новое имя, чтобы не вызывать подозрение у других пользователей.

Впрочем, она не является такой хотя бы потому, что за подрыв национальных идей при Союзе ее бы могли навечно сослать в лагерь или же приговорить к расстрелу. Украинское законодательство более щадящее — помощницу Стремоусова осудили всего лишь на пять лет лишения свободы.

Интересно, что свою деятельность женщина вела почему-то не на временно оккупированной Херсонщине, радуясь контактам с российскими солдатами, а на подконтрольной территории Украины — в Ивано-Франковске.

Напомним, что СБУ активно ведет работу по выявлению коллаборантов и предателей Родины во время войны. Как уже сообщал "Телеграф", спецслужба подозревает в госизмене помощника одного из действующих украинских нардепов. Он был задержан и признал вину во время допроса.

Также мы писали о разоблаченной сети российских "кротов", которые сумели пробраться на весьма высокие должности в украинском политикуме.