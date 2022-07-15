Местные коллаборанты штампуют дерзкие приказы против местного населения

Гауляйтеры Херсонской области, где российские оккупанты ведут себя крайне дерзко, придумали очередной способ издевательства над местным населением. Теперь людей хотят наказывать за "дискредитацию органов власти россии". Другими словами — в Херсонской области началась открытая борьба с теми, кто против "русского мира".

Как передают российские СМИ, такое решение принял "глава" местной так называемой военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, которого недавно пытались ликвидировать партизаны Херсонщины.

За дискредитацию российских властей жителей Херсонщины будут выдворять за пределы области, то есть принудительно выселять их из собственных домов и вывозить непонятно куда.

По всей вероятности, чустранить несогласных с оккупацией, или запугать таких людей, коллаборанты Херсонщины хотят перед так называемым "референдумом", о котором они заявили 29 июня. Подготовку к нелегальному плебисциту начал херсонский гауляйтер, так называемый заместитель главы "областной военно-гражданской администрации" кирилл стремоусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что этот самый предатель стремоусов загремел на больничную койку с сердечным приступом, возможно, даже после новостей об активном продвижении ВСУ в регионе.