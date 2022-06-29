Оккупанты Херсона заявили о начале подготовки "референдума"

Коллаборант кирилл стремоусов обещает, что Херсонская область "как ни странно" примет решение

Оккупанты снова заговорили о проведении "референдума" в Херсонской области, которую почти месяц держат без связи и накачивают кремлевской пропагандой, чтобы отделить от Украины. Как сообщает "Телеграф", о начале подготовки незаконного плебисцита заявил местный коллаборант, так называемый заместитель председателя областной "военно-гражданской администрации" кирилл стремоусов.

"Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к составу российской федерации, станет полноценным субъектом", — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в своем его телеграм канале. Примечательно, что он сам при этом употребил формулировку "как ни странно", что может свидетельствовать о сомнениях в среде оккупантов по поводу успеха этого замысла.

Сроков проведения "референдума" стремоусов при этом не назвал. Ранее он заявлял, что до конца года вряд ли удастся организовать его проведение. Якобы, сначала необходимо будет наладить "административную систему", а ближе к началу нового года смотреть на общую ситуацию.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил уверенность, что жители Херсона вряд ли согласятся на референдум, что делает его проведение невозможным. Между тем ВСУ перешли к контрнаступлению на Херсонщине, которое оккупанты изо всех сил пытаются сдержать.