Оккупанты прорываются на Бахмутском направлении и пытаются задержать контрнаступление на юге (карты, видео)

Враг стягивает силы на новые направления

Оккупанты не только бьют по Украине ракетами, они постоянно обстреливают вдоль линии границы и на фронтах. Так, в приграничные Сумщины и Черниговщины против украинских Сил обороны использовали артиллерию. Чтобы усилить огневое влияние вблизи государственной границы, враг развернул реактивную систему залпового огня "Град".

Согласно данным украинского Генштаба, опасность со стороны беларуси сохраняется – там продолжаются учения. Со стороны русской Брянщины и Курщины стоят три батальонно тактических группы врага.

Российские войска в Харьковской области пытаются не дать украинским силам продвинуться, а также провели воздушную разведку в Кутузовке и Циркунах. Последний населенный пункт особенный своей близостью к Харькову — его раньше освободили от россиян, которые оттуда били по жилым районам областного центра.

Карта боевых действий вокруг Харькова/ Карта deepstatemap

Со стороны оккупированного Изюма, враг пытается продвинуться в сторону Славянска, ведет штурм, чтобы выйти на рубеж Богородичное — Краснополье. Со стороны Лимана обстреливали населенные пункты Маяки и Серебрянка. Последний также находится у трассы на Северск. россия стягивает к Славянску ближе военную технику и вооружение, взамен уничтоженных.

Враг хочет окружить Лисичанск. Наступает со стороны Волчеяровки на Верхнекаменку к юго-западу от города.

россия пытается стянуть кольцо вокруг Лисичанская/ Карта deepstatemap

В сторону Бахмута ведет наступление на Клиново и имеет частичный успех. У трассы Е-40 возле Углегорской ТЭС и в северной части Клинового закрепляется. Количество оккупантов в этом направлении увеличили.

Места прорыва русских войск/ Карта deepstatemap

Еще две БТГ подтянули на Новопавловское направление. Авдеевское, Кураховское, Запорожское активно обстреливают. На юге враг пытается не дать украинским силам вести контрнаступление. На Криворожском направлении оккупанты подтащили еще солдат с техникой, на Николаевском развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий и аналитику от Института изучения войны. Исследователи заметили признаки наступательных действий россии, чтобы воспрепятствовать украинскому контрнаступлению не только на юге, но и на востоке вблизи Изюма.