Херсон почти месяц без связи: с улиц облцентра исчезли люди, оккупанты вынуждают брать паспорта рф

Город задыхается в российской оккупации, пока ждет прихода украинских защитников

В захваченном россиянами Херсоне, где недавно погиб один из местных коллаборантов, с каждым днем становится все сложнее чувствовать хотя бы относительную свободу. Оккупанты навязывают свои правила и паспорта, на прилавках — засилье всего российского, однако в городе по-прежнему можно увидеть украинские флаги и другие "отметки", напоминающие о настоящей Родине.

Информацию о происходящем в регионе "Телеграф" узнал сразу из нескольких источников. Instagram-паблик "Странный Херсон" опубликовал подборку снимков пользовательницы @anastetik_, продолжающей жить в оккупации, а местный журналист Константин Рыженко рассказал о материальном давлении, оказываемом на работников коммунальных организаций.

Картинка красивая, но…

Если смотреть на происходящее в Херсоне не слишком пристально, то особых изменений можно и не заметить. Кое-где уменьшилось количество украинских флагов, стало больше людей в армейской форме, разъезжающих на специальной технике, но в остальном город по-прежнему похож на себя. И не похож одновременно.

"Весь трагизм ситуации выдают определённые детали пейзажей, разговоры с оставшимися в Херсоне людьми и общая атмосфера, которая царит на его улицах", — пишут местные жители, говоря, что общее население облцентра значительно уменьшилось за четыре месяца войны.

Оставить подобную "подпись" на улицах Херсона сейчас - настоящий подвиг

Даже яркие краски лета, переданные с помощью фотографий, не скрывают полупустых улиц. Отдельными радующими мазками являются оставшиеся украинские флаги или трезубцы, а также другие "приветы", передаваемые партизанами "русскому миру".

Оккупанты не добрались до всех украинских флагов в городе

Разве это не жизнеутверждающе?

Связи нет и денег не будет

Тем временем ситуация продолжает осложняться тем, что уже почти месяц (26 дней) жители Херсонской области находятся без нормальной связи. Большинство интернет-провайдеров работают через российские сервера, украинские мобильные операторы не работают. Это влияет и на финансовое положение местных жителей — снять деньги с карты становится все более сложным процессом.

Происходит давление на работников сфер медицины, образования, а также коммунального хозяйства. Врачей хотят перевести на работу под "российским руководством" уже с 1 июля, образованию дали время до начала осени.

В городском водоканале тоже начались проблемы. По информации журналиста Константина Рыженка, работников ставят перед выбором: либо увольнение, либо российский паспорт. Он объясняет, что каждое действие имеет свое последствие.

"Если будут просто налом выдавать зарплату, то это, конечно, неприкольно, но понятно и вопросы не очень вызывают, а от паспорта — это уже статья", — говорит он, ссылаясь на личные разговоры с юристами и полицейскими.

При этом, по мнению право защитников, коммунальщики имеют полное право не увольняться по собственному желанию, ведь их нанимала украинская власть.

"С временем через суд можно будет получить выплаты за это время, если у руководителей города не будет совести платить людям зарплату, — говорит Рыженко. — Но если вы написали заявление на увольнение, то сами отказались от защиты".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как фермерам Херсонщины приходится поступать с собственным урожаем, который негде реализовать.

Также мы писали, почему не так давно был госпитализирован коллаборант Кирилл Стремоусов, один из ставленников оккупационных "властей".