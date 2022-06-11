Укр

Страх и диктатура: в Херсоне оккупанты отбирают бизнес, а стукачи сдают патриотов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Херсонцы больше не выходят на митинги, только частично партизанят Новость обновлена 11 июня 2022, 09:01
Херсонцы больше не выходят на митинги, только частично партизанят

Людей терроризируют на полную катушку

Во временно оккупированном Херсоне, который могут освободить благодаря поставкам нового оружия, пока продолжают "властвовать" российские солдаты. Местные жители говорят, что засилье пропаганды и отсутствие украинской связи частично делают свое дело — люди начинают бояться, падать духом и меньше верить в победу Украины.

Своей историей жизни в российской блокаде поделилась одна из херсончанок с изданием helpdeskmedia. Имя, по ее просьбе, оставили в тайне — она все еще находится в оккупации и боится возможной расправы.

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Связи нет. Как хочешь, так и звони

Несколько долгих недель в Херсоне и почти всей области отсутствует покрытие украинских мобильных операторов. Также оккупанты вновь запретили работу интернет-провайдеров, которые осуществляют передачу данных с подконтрольной Киеву территории.

"Есть вай-фай, но идет через Москву, Крым, — говорит женщина. — Когда проверяешь скорость интернета, пишет откуда провайдер. Раньше писал "Киев", теперь — "Москва". Инстаграм, онлайн-банки, Нетфликс, украинские сайты недоступны. Можно купить при предъявлении паспорта их сим-карту, работать будет только по городу. Гетто".

Также местная жительница объясняет: хвала врачам, вызвать "скорую помощь" по-прежнему можно. Однако нюанс — если пользуется российской "симкой". Через украинский номер даже дозвониться в больницу не получится.

А где же митинги?

Большинство проукраинских митингов, которыми восхищалась вся Украина, закончились где-то с приходом настоящего тепла — к апрелю. Сейчас люди опасаются выходить на подобные собрания. Все потому, что пропаганда работает на полную.

"В двух словах: страх и диктатура. Сейчас русские тут цари, — признает херсончанка. — Все, что происходит в городе, делают они. Отжимают бизнесы, воруют людей. Пропаганда, плакаты по городу".

Если вражеским солдатам что-то не понравилось, вплоть до взглядов, то могут нажать на курок или забрать "на подвал". По Херсону расположено много блокпостов, местные машины постоянно проверяются — документы и багажник. Также с 1 июня запретили использовать затемненные окна. Если они у тебя так и не "почищены", могут заставить в 30-градусную жару убирать ножиком.

Внушение работает весьма эффективно.

"Свои сдают своих, обворовывают своих же. Сдают тех, кто за Украину. Управдом какой-то многоэтажки сдала своих соседей. Приехали, проверили у всех телефоны. Мужиков избили в подвале", — рассказывает женщина, признаваясь, что постоянно испытывает страх.

Она уверена, что россияне имеют доступ к звонкам и перепискам, а потому с легкостью вычисляют украинских патриотов. При этом в городе все равно остается некоторое количество партизанов.

Цель — прокормить Крым

Если оккупированный Мелитополь носит название черешневой столицы, то Херсонщина всегда была лидером Украины по количеству помидор. Другие овощи тоже выращивались в огромное количестве. Сейчас же все это отбирается и вывозится в Крым.

"Овощи, пшеница, крупы, банально специи, сигареты — все, что у нас было, увозят. Завозят крымские продукты по космической цене — 1,5-литровая бутылка минеральной воды стоит 50 грн", — говорит женщина.

Для сравнения — на подконтрольной части Украины, в той же Одессе, аналогичная бутылка воды обойдется в 13-15 гривен в зависимости от марки.

При этом множество людей запугали до той степени, что они не знают банальных вещей. Как и эта херсончанка, которая уверена, что выбираться через оккупированный Крым нельзя — иначе статья за госизмену.

"Ну, так говорят, пока никому ее не предъявили, — говорит она. — Тех, кто едет через Крым, очень допрашивают, по 4-9 часов могут держать".

Для себя и своей семьи женщина приняла сложное решение остаться в оккупации. Сейчас они часто подкармливают беспризорных котов, которых стало еще больше, и пытаются выжить сами. А еще ждут ВСУ, хотя и боятся, что россияне до этого времени могут превратить всегда приветливый Херсон в новую Бучу.