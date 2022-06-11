Страх и диктатура: в Херсоне оккупанты отбирают бизнес, а стукачи сдают патриотов

Людей терроризируют на полную катушку

Во временно оккупированном Херсоне, который могут освободить благодаря поставкам нового оружия, пока продолжают "властвовать" российские солдаты. Местные жители говорят, что засилье пропаганды и отсутствие украинской связи частично делают свое дело — люди начинают бояться, падать духом и меньше верить в победу Украины.

Своей историей жизни в российской блокаде поделилась одна из херсончанок с изданием helpdeskmedia. Имя, по ее просьбе, оставили в тайне — она все еще находится в оккупации и боится возможной расправы.

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Связи нет. Как хочешь, так и звони

Несколько долгих недель в Херсоне и почти всей области отсутствует покрытие украинских мобильных операторов. Также оккупанты вновь запретили работу интернет-провайдеров, которые осуществляют передачу данных с подконтрольной Киеву территории.

"Есть вай-фай, но идет через Москву, Крым, — говорит женщина. — Когда проверяешь скорость интернета, пишет откуда провайдер. Раньше писал "Киев", теперь — "Москва". Инстаграм, онлайн-банки, Нетфликс, украинские сайты недоступны. Можно купить при предъявлении паспорта их сим-карту, работать будет только по городу. Гетто".

Также местная жительница объясняет: хвала врачам, вызвать "скорую помощь" по-прежнему можно. Однако нюанс — если пользуется российской "симкой". Через украинский номер даже дозвониться в больницу не получится.

А где же митинги?

Большинство проукраинских митингов, которыми восхищалась вся Украина, закончились где-то с приходом настоящего тепла — к апрелю. Сейчас люди опасаются выходить на подобные собрания. Все потому, что пропаганда работает на полную.

"В двух словах: страх и диктатура. Сейчас русские тут цари, — признает херсончанка. — Все, что происходит в городе, делают они. Отжимают бизнесы, воруют людей. Пропаганда, плакаты по городу".

Если вражеским солдатам что-то не понравилось, вплоть до взглядов, то могут нажать на курок или забрать "на подвал". По Херсону расположено много блокпостов, местные машины постоянно проверяются — документы и багажник. Также с 1 июня запретили использовать затемненные окна. Если они у тебя так и не "почищены", могут заставить в 30-градусную жару убирать ножиком.

Внушение работает весьма эффективно.

"Свои сдают своих, обворовывают своих же. Сдают тех, кто за Украину. Управдом какой-то многоэтажки сдала своих соседей. Приехали, проверили у всех телефоны. Мужиков избили в подвале", — рассказывает женщина, признаваясь, что постоянно испытывает страх.

Она уверена, что россияне имеют доступ к звонкам и перепискам, а потому с легкостью вычисляют украинских патриотов. При этом в городе все равно остается некоторое количество партизанов.

Цель — прокормить Крым

Если оккупированный Мелитополь носит название черешневой столицы, то Херсонщина всегда была лидером Украины по количеству помидор. Другие овощи тоже выращивались в огромное количестве. Сейчас же все это отбирается и вывозится в Крым.

"Овощи, пшеница, крупы, банально специи, сигареты — все, что у нас было, увозят. Завозят крымские продукты по космической цене — 1,5-литровая бутылка минеральной воды стоит 50 грн", — говорит женщина.

Для сравнения — на подконтрольной части Украины, в той же Одессе, аналогичная бутылка воды обойдется в 13-15 гривен в зависимости от марки.

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При этом множество людей запугали до той степени, что они не знают банальных вещей. Как и эта херсончанка, которая уверена, что выбираться через оккупированный Крым нельзя — иначе статья за госизмену.

"Ну, так говорят, пока никому ее не предъявили, — говорит она. — Тех, кто едет через Крым, очень допрашивают, по 4-9 часов могут держать".

Для себя и своей семьи женщина приняла сложное решение остаться в оккупации. Сейчас они часто подкармливают беспризорных котов, которых стало еще больше, и пытаются выжить сами. А еще ждут ВСУ, хотя и боятся, что россияне до этого времени могут превратить всегда приветливый Херсон в новую Бучу.