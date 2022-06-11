Страх та диктатура: у Херсоні окупанти відбирають бізнес, а стукачі здають патріотів

Людей тероризують на повну котушку

У тимчасово окупованому Херсоні, який можуть звільнити завдяки постачанню нової зброї, поки що продовжують "панувати" російські солдати. Місцеві жителі кажуть, що засилля пропаганди та відсутність українського зв’язку частково роблять свою справу — люди починають боятися, падати духом та менше вірити у перемогу України.

Своєю історією життя в російській блокаді поділилася одна з херсончанок з виданням helpdeskmedia. Ім’я, на її прохання, залишили в таємниці — вона все ще перебуває в окупації та боїться можливої розправи.

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Зв’язку немає. Як хочеш, так і дзвони

Декілька довгих тижнів у Херсоні та майже всій області відсутнє покриття українських мобільних операторів. Також окупанти знову заборонили роботу інтернет-провайдерів, які здійснюють передачу даних із підконтрольної Києву території.

"Є вай-фай, але йде через Москву, Крим, — каже жінка. — Коли перевіряєш швидкість інтернету, пише звідки провайдер. Раніше писав "Київ", тепер — "Москва". Інстаграм, онлайн-банки, Нетфлікс, українські сайти недоступні. Можна купити при пред’явленні паспорта їхню сім-карту, працюватиме тільки по місту. Гетто".

Також місцева мешканка пояснює: хвала лікарям, викликати "швидку допомогу", як і раніше, можна. Проте нюанс — якщо користується російською "симкою". Через український номер навіть додзвонитися до лікарні не вдасться.

А де ж мітинги?

Більшість проукраїнських мітингів, якими захоплювалася вся Україна, закінчилися десь із приходом справжнього тепла — до квітня. Наразі люди побоюються виходити на подібні збори. Все тому, що пропаганда працює на повну.

"У двох словах: страх і диктатура. Зараз росіяни тут царі, — визнає херсончанка. — Все, що відбувається в місті, роблять вони. Віджимають бізнеси, викрадають людей. Пропаганда, плакати по місту".

Якщо ворожим солдатам щось не сподобалося — включаючи "косий погляд", можуть натиснути на курок або забрати "на підвал". По Херсону є багато блокпостів, місцеві машини постійно перевіряються — документи та багажник. Також з 1 червня заборонили використовувати затемнені вікна. Якщо вони в тебе так і не "почищені", можуть змусити у 30-градусну спеку прибирати ножем.

Навіювання працює дуже ефективно.

"Свої здають своїх, обкрадають своїх же. Здають тих, хто за Україну. Управдом якоїсь багатоповерхівки здала своїх сусідів. Приїхали, перевірили у всіх телефони. Чоловіків побили у підвалі", — розповідає жінка, зізнаючись, що постійно відчуває страх.

Вона впевнена, що росіяни мають доступ до дзвінків та переписок, а тому легко вираховують українських патріотів. При цьому в місті все одно залишається певна кількість партизанів.

Мета — прогодувати Крим

Якщо окупований Мелітополь зветься черешневою столицею, то Херсонщина завжди була лідером України за кількістю помідорів. Інші овочі теж вирощувалися у величезній кількості. Зараз все це відбирається і вивозиться до Криму.

"Овочі, пшениця, крупи, банальні спеції, цигарки — все, що у нас було, відвозять. Завозять кримські продукти за космічною ціною — 1,5-літрова пляшка мінеральної води коштує 50 грн", — каже жінка.

Для порівняння – на підконтрольній частині України, у тій же Одесі, аналогічна пляшка води коштуватиме 13-15 гривень залежно від марки.

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При цьому багато людей залякали настільки, що вони не знають банальних речей. Як і ця херсончанка, яка впевнена, що обиратися через окупований Крим не можна, інакше стаття за держзраду.

"Ну, так кажуть, поки що нікому її не пред’явили, — говорить вона. — Тих, хто їде через Крим, дуже допитують, по 4-9 годин можуть тримати".

Для себе та своєї сім’ї жінка прийняла складне рішення залишитися в окупації. Зараз вони часто підгодовують безпритульних котів, яких стало ще більше, та намагаються вижити самі. А ще чекають на ЗСУ, хоча й бояться, що росіяни до цього часу можуть перетворити завжди привітний Херсон на нову Бучу.