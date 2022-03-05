Масштабний мітинг у Херсоні: окупанти вже тікають із центру міста (відео)

Окупанти частково вийшли з міста, але не за всіма напрямками

У Херсоні під час мітингу 5 березня російські окупанти почали поступово залишати свої колишні позиції. Серед іншого – залишили центр міста, куди в суботу вийшли тисячі місцевих мешканців. Деякій техніці довелося проїхати крізь натовп мітингу, тому один з БТР "осідлав" місцевий поліцейський з синьо-жовтим прапором.

Відеозаписом учасники акції поділилися з медіа "Суспільне Херсон".

Відомо, що вогневу точку росіян було прибрано із зупинки, більш відомої місцевим як "зодчий", також поїхав пост із перехрестя Макарова-Нафтовиків. На Миколаїв проїзду, як і раніше, немає, проте місцеві жителі сподіваються на краще.

Зазначимо, що мітинг у Херсоні справді був велелюдним.

Не сповна поділяє загальну ейфорію місцевий журналіст Костянтин Риженко, зізнаючись, що такі різкі зміни у поведінці "напружують".

"Звідусіль приходять повідомлення, що вони кидають бліндажі, блокпости, місцями техніку і виходять з міста. Немає руху звичними каналами маршруту. Я, звичайно, радий цьому, але щось у цьому всім мене бентежить. Я вас попрошу, будьте дуже уважні. і обережні", — зазначив він.

Місцеві жителі, з якими вдалося зв’язатися "Телеграфу", теж відчувають радість лише наполовину. Вони не виключають ймовірності, що застосовується якась інша зброя, ймовірно, авіація.

Нагадаємо, що Херсон уже кілька днів перебуває в облозі та навіть частково під контролем окупаційних військ. Третього березня загарбники витіснили з будівлі ОДА місцевої влади. Проте місто та область здаватися росіянам не збираються.