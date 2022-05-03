Укр

"Референдум" отменяется: Арестович объяснил, что будет с оккупированным Херсоном

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На территории региона до войны проживали более миллиона людей Новость обновлена 03 мая 2022, 07:17
На территории региона до войны проживали более миллиона людей

Украинцы с таким развитием событий вряд ли согласяться

У жителей временно оккупированного Херсона не будут даже формально спрашивать о желании присоединиться к россии. В истории с псевдореферендумами поверить сейчас не сможет никто.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в диалоге с Марком Фейгиным. Он отметил, что в случае с движениями россии в этом направлении — они будут объявлять присоединение.

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"Референдум это очень дорогая история и в нее сейчас никто не поверит", — заявил Арестович, напомнив, что россия уже предпринимала несколько попыток показать лояльность региона, но безуспешно. "Они возили ряженых из россии несколько раз, но у них ничего не получилось", — сказал он в эфире.

Арестович и Фейгин

Также украинцы демонстрируют свое нежелание жить в россии разными методами. Из оккупированного города вырвались около 120 машин с людьми, для некоторых из них эта попытка была не первой — раньше людей просто не выпустили. Также херсонцы выходят и на демонстрации за Украину, но это сопряжено с риском для них — россияне атакуют протестующих.

Как ранее писал "Телеграф", в Херсоне захватчики глушат украинскую связь и планируют переход на рублевую зону. При этом, согласно картам боевых действий, украинские войска стоят в непосредственной близости от города и не только не пропускают захватчика дальше, но и атакуют его на позициях в регионе.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Херсон
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