Продали Родину за 60 тысяч долларов – раскрыты личности российских “кротов”, задержанных СБУ

Подозреваемые работали на россию кто 6 лет, а кто и больше

Во вторник, 21 июня, СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ в органах государственной власти Украины – в руках контрразведчиков оказались сотрудник Секретариата Кабинета министров и сотрудник Торгово-промышленной палаты.

По данным "Телеграфа", речь идет о заместителе начальника одного из отделов Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и противодействию коррупции Анатолии Бае (оперативные позывные "Киреев" и "Канатоходец"), а также руководителе отдела по взаимодействию с бизнесом ТПП Украины Виталии Гордине (оперативный позывной "Гаврилов").

Дуэт действовал следующим образом – имевший доступ к сведениям, представлявший интерес для фсб, Анатолий Бай ксерокопировал или копировал на флешку данные, которые затем передавал Виталию Гордине. Последний полученные данные передавал на территории третьих стран – в рф, Турции, агентам ФСБ и получал денежное вознаграждение, которое затем делилось им с Баем.

Анатолий Бай Источник - СБУ

Оплата агентов была сдельной и в зависимости от задания составляла от 2 до 15 тысяч долларов, так что на двоих они заработали около 60 тысяч долларов, 33 тысячи из которых получил Анатолий Бай.

Виталий Гордина Источник - СБУ

Как удалось выяснить сотрудникам СБУ, Анатолия Бая завербовали еще в 2012 году сотрудники 5 службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей), в число которых входил агент Юрий Водолазский. Последний, по данным сайта "Миротворец", родился в 1982 году в Казахстане, ныне проживает в Москве.

Сотрудник фсб юрий водолазский

Кстати в 2015 году Анатолий Бай успешно прошел проверку в рамках закона о люстрации, и по его же словам был завербован россией в ноябре того же года.

В настоящий момент обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления в рамках статьи 111 УК Украины "Государственная измена", грозящей лишением свободы на срок до 15 лет.

Ранее о подозрении в госизмене было сообщено украинскому политтехнологу Михаилу Погребинскому, другу Виктора Медведчука, также обвиняемого в рамках статьи 111 УК Украины.