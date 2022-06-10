Старый друг Кремля: топ-5 фактов и скандалов политолога Погребинского, подозреваемого в госизмене

За политологом числится длинный шлейф от темников времен Кучмы до открытой поддержки жесткой линии рф по отношению к Украине

В пятницу, 10 июня, Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене украинскому политтехнологу. Хотя его имя и не было названо, речь идет о Михаиле Погребинском, близком друге экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, также обвиняемого в госизмене.

"Телеграф" собрал, что известно о Михаиле Погребинском, его биографии и скандалах, связанных с его именем.

Из физиков в политтехнологи

Надо сказать, что родившийся в 1948 году Михаил Погребинский по образованию физик-теоретик и более 20 лет работал в Киевском институте микроприборов, пока в конце 80-х годов на волне демократизации не стал политическим консультантом.

Профессионально политикой он занялся в 1993 году основав Киевский центр политических исследований и конфликтологии, помимо консалтинга был во власти как депутат Киевгорсовета и член исполкома Киевгорисполкома.

В 90-х годах был советником у одного из премьер-министров Украины Валерия Пустовойтенко, а в 2002 году занял аналогичный пост у тогдашнего главы Администрации президента Украины – Виктора Медведчука. С тех пор политолог стал одним из самых близких к нему людей и постоянно отстаивал интересы своего патрона, продвигая пророссийские мессенджи. Это привело сначала к обыску у Погребинского 26 марта, а позднее и к обвинению в госизмене.

Читайте также: Категория Украина Медведчук сделал резонансное признание насчет Порошенко: подробности Речь идет о выводе из госсобственности нефтепровода

Автор темников времен Кучмы

Впервые на ниве сомнительного политического "консалтинга" Михаил Погребинский засветился в 2004 году, как автор "темников" для СМИ времен президентства Леонида Кучмы. Как писала тогда "Украинская правда" этот процесс сам Погребинский курировал через созданный им Центр эффективной политики.

Как удалось тогда выяснить журналистам, рассылка темников происходила с электронной почты и от лица компании со словами CEP, что могло расшифровываться как доменное имя cep.org.ua", принадлежащего Centre Effective Politic.

Правда сам Михаил Погребинский все это тогда опровергал.

Друг Медведчука

Совместная работа начала 2000-х явно сблизила политолога и экс-главу АП, и он начал работу сперва в избирательном штабе Виктора Януковича, а затем и в общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор".

"Мне, как старому другу Виктора Медведчука, этот шаг кажется отчаянным и мужественным. Я бы не решился советовать ему выполнять такую роль. Если ему удастся остановить войну в результате переговоров, то Виктор Владимирович станет врагом для всех", — признался Украинской службе ВВС Михаил Погребинский в своей личной близкой дружбе с Виктором Медвдечуком в 2014 году.

Герой российских СМИ

В 2014 году Михаил Погребинский стал постоянным автором одиозного издания "Лента.ру" продвигая пророссийские мессенджи, раздувая истерию о национализме в Украине и другое.

Кроме того, поддерживал "жесткую линию" со стороны рф по отношению к Украине.

Михаил Погребинский советует россии быть жестче

Украина – марионетка Запада: любимый месседж Погребинского

Кроме колонки в "Ленте.ру" Михаил Погребинский выступал частым гостем в пропагандистских российских СМИ, пытаясь заранее оправдать агрессию кремля против Украины. В частности, в феврале до нападения россии политолог в эфире российского радио утверждал, что если и стоит ожидать некоей провокации, то не со стороны рф и даже не со стороны Украины, явно намекая на Запад.

"Возможна какая-то провокация, которая 16-го числа вынудит Москву отвечать. Ну, очень на это похоже, но я считаю до конца, что, если и будет такая провокация, то она будет организована без участия украинских властей, которые боятся ответа Российской Федерации и для них не так важно, какие будут последствия для России, сколько то, как все это отразится на ситуации собственно с их любимыми задницами. Поэтому мне не кажется, что что-то подобное произойдет", — заявил политтехнолог.

Виноваты США и украинская элита

После того как к нему пришла СБУ, в начале апреля Михаил Погребинский покинул территорию Украины и продолжил работать в пророссийском информационном поле, раздавая комментарии пропагандистам, в которых, как и прежде, качал тему зависимости Украины от запада.

Читайте также: Категория Украина СБУ задержала сына экс-нардепа: агитировал за оккупантов Его будут судить по статье о пропаганде войны

"По словам Погребинского, США должны отказаться от идеи позиционировать Украину в качестве "анти-россии". Более того, западные партнеры Киева должны так скорректировать внутреннюю и внешнюю политику Украины, чтобы местный истеблишмент также отказался от "антироссийской" идентичности, объяснял Погребинский", — цитируют слова политолога росСМИ.

Помимо экспертов на сторону оккупантов переходят и политики, в том числе действующий народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Ковалев.