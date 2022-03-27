В сети сообщили о задержании политолога Погребинского: появился его комментарий
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Политолога Погребинского подозревают в государственной измене
В воскресенье, 27 марта, появилась информация, что в Киеве задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, который входит в близкое окружение Виктора Медведчука. Сам политолог опроверг свое задержание.
Информацию об аресте Погребинского сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram-канале. За ним об этом же написал журналист Анатолий Цаплиенко.
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По словам Геращенко, Погребинского подозревают в государственной измене.
"СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника оппозиционера Виктора Медведчука. Ранее у него состоялись обыски. Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении", — написал советник главы МВД.
Цаплиенко добавил, что Погребинского задержали в результате вчерашнего обыска.
Между тем сам Погребинский в комментарии изданию "Страна" сообщил, что его никто не арестовывал.
"Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но у меня нет ни одного процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", — заявил Михаил Погребинский.
Напомним, что днем ранее, 26 марта, дома у Погребинского в Киеве прошли обыски. По факту обысков было возбуждено уголовное дело по ст. 111 ("государственная измена") и ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Следователи заявили, что политолог собирал информацию и передавал ее российскому руководству для планирования политики по Украине.
Справка: Михаил Погребинский является основателем и руководителем Киевского центра политических исследований и конфликтологии, который имеет очень сомнительную репутацию, потому что его эксперты активно распространяют в Украине пророссийские настроения. Самого Погребинского считают соратником Виктора Медведчука, он — постоянный эксперт "Украинского выбора" (движение, которое принадлежит Медведчуку), а также постоянный комментатор на оппозиционных каналах холдинга Медведчука (сейчас уже всех их закрыли). Кроме того, пророссийского политолога считают автором "темников" (при президенте Кучме — закрытые директивы руководству украинских СМИ, которые содержали подробные инструкции по поводу того, каким образом нужно освещать в новостях политические события в Украине). В 2004 году был советником в избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича.
Ранее "Телеграф" сообщал, что глава политической партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук накануне войны покинул свой дом, в котором находился под домашним арестом, чем грубо нарушил закон.
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