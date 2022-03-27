У мережі повідомили про затримання політолога Погребинського: з'явився його коментар

Політолога Погребинського підозрюють у державній зраді

У неділю, 27 березня, з'явилася інформація, що у Києві затримали проросійського політолога Михайла Погребинського, який входить у близьке оточення Віктора Медведчука. Сам політолог своє затримання заперечив.

Інформацію про арешт Погребинського повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram-каналі. За ним про це ж написав журналіст Анатолій Цаплієнко.

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За словами Геращенка, Погребинського підозрюють у державній зраді.

"СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника опозиціонера Віктора Медведчука. Раніше в нього відбулися обшуки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні", — написав радник голови МВС.

Цаплієнко ж додав, що Погребинського затримали в результаті вчорашнього обшуку.

Тим часом сам Погребинський у коментарі виданню "Страна" повідомив, що його ніхто не заарештовував.

"Я не затриманий. Жодних підозр мені не пред'являли. Обшук був, але я не маю жодного процесуального статусу, навіть статусу свідка. Чутки про моє затримання просто провокація", — заявив Михайло Погребинський.

Нагадаємо, що днем раніше, 26 березня, у помешканні Погребинського у Києві пройшли обшуки. За фактом проведених обшуків було порушено кримінальну справу за ст. 111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Слідчі заявили, що політолог збирав інформацію та передавав її російському керівництву для планування політики щодо України

Довідка: Михайло Погребинський є засновником та керівником Київського центру політичних досліджень та конфліктології, який має дуже сумнівну репутацію через те, що його експерти активно поширюють в Україні проросійські настрої. Самого Погребинського вважають соратником Віктора Медведчука, адже він є постійним експертом "Українського вибору" (рух, який належить Медведчуку), а також постійним коментатором на опозиційних каналах холдингу Медведчука (зараз вже всіх їх закрили). Крім того, проросійського політолога вважають автором "темників" (при президенті Кучмі — закриті директиви керівництву українських ЗМІ, які містили детальні інструкції щодо того, яким чином треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні). У 2004 році був радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова політичної партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук напередодні війни покинув свій будинок, у якому перебував під домашнім арештом, чим грубо порушив закон.