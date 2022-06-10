Известного украинского политолога подозревают в госизмене
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Связи с пропагандистами доказывают имеющиеся записи программ
Именитому украинскому политтехнологу, сотрудничавшему с главой "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, правоохранители вручили подозрение в государственной измене. И хотя имени официальные органы не сообщают, иные источники подтверждают — статус подозреваемого получил Михаил Погребинский.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, а также Киевской городской прокуратуре, которые занимались изучением дела. Информация стала известна в пятницу, 10 июня.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Погребинский является гражданином Украины, однако это ему асболютно не мешало сотрудничать с российскими пропагандистами, которые годами кормили россиян неправдой и ненавистью к Украине. Прикрываясь статусом "эксперта", он распространял якобы от имени украинцев пророссийские нарративы, создавал плохой имидж у существующих властей и ВСУ.
Такую "работу" подтверждают записи самих ток-шоу и программ, которые находятся в сети в открытом доступе.
Судебная психолого-лингвистическая экспертиза установила, что все высказывания политтехнолога являются сознательными. Также участники расследования считают, что это играло россии на руку в ведении гибридной войны против Украины.
Добавим, что подозрение ему объявлено заочно. Правоохранители проверяют его согласно ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о задержании руководителя одной из украинских партий в момент получения взятки. Он вместе со своим подельником "торговал" местами в выборном списке для прохождения в Верховную Раду. Стоимость одного "лота" была впечатляющей.
Также мы писали о том, что в Молдове был задержан украинский нардеп от партии "Батькивщина". Наиболее возмутительным является тот факт, что это произошло по требованию белорусских властей.