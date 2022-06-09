Уже готовились к выборам: глава известной партии за миллионы продавал "проходные" места в Раду

Первая часть выплат должна была составить 50 тысяч долларов

В Киеве поймали руководителей одной из политической партий во время "торговли" местами в партийные списки на будущие выборы в Верховной Раде. Предприимчивые дельцы просили до 2,5 миллионов долларов за одну "строчку" в списке, за что и поплатились, будучи задержанными правоохранителями.

Задержание проводилось сотрудниками Печерской окружной прокуратуры Киева, а также Службы безопасности Украины. Новость передает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу СБУ.

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В руках правоохранителей оказались руководитель политической силы, а также руководитель одного из ее территориальных ячеек. Они пытались "сотрудничать" с одним из предпринимателей, желающих в будущем попытаться стать одним из депутатов парламента.

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Отметим, что личные источники "Телеграфа" подтвердили подозрение в том, что задержанными оказались представители партии "Наш край". Конкретного имени чиновника названо не было.

За то, чтобы его имя включили в список кандидатов на выборы, представители партии назвали космическую цену — 2,5 млн долларов. При этом со своей стороны вымогатели якобы "гарантировали" вхождение человека в так называемый "проходной" перечень желающих попасть в Раду.

Процесс задержания

Помимо этого дополнительным бонусом предприниматель должен был получить еще и должность советника руководителя правления "Киевгорводоканала".

Во время вручения первой части денег в сумме 50 тысяч долларов предприимчивые политики и были задержаны. Теперь они подозреваются согласно сразу двух статей Уголовного кодекса Украины — ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 369-2. Это мошенничество, а также злоупотребление своим влиянием.

Напомним, ранее мы писали о том, что на взяточничестве поймали высокопоставленного чиновника из Миргородской районной военной администрации. Он надеялся получить за свои услуги полмиллиона гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о задержании депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" при получении большой денежной "благодарности".