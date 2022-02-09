В Киеве задержали "слугу народа" на миллионной взятке: что говорят в партии

"Оплата" касалась помощи с организацией торговли в столице

В среду, 9 февраля, в Киеве был задержан депутат столичного горсовета от "Слуги народа". В партии подтвердили правдивость инцидента и назвали имя подозреваемого во взяточничестве чиновника. Им оказался Владислав Трубицин.

Подробности сообщили в пресс-службе НАБУ, детективы которого и производили арест.

Правоохранители нагрянули к Трубицину в момент передачи денег. Всего в кабинете было обнаружено 1,26 млн гривен.

Правоохранители пересчитали деньги на месте преступления

Предварительно сообщается, что эти финансы депутат мог просить за помощь с организацией розничной торговли на территории Киева. После получения вознаграждения он должен был способствовать победе определенной компании в е-торгах касаемо размещения передвижных торговых точек (МАФы) в семи различных локациях города.

Расследованием занимаются детективы НАБУ

Вместе с депутатом от "Слуги народа" во взяточничестве подозревается еще пять человек. Среди них — помощник депутата, директор коммунального предприятия и два его зама, а также человек, приближенный к Трубицину.

Депутат был задержан

Интересно, что общая сумма запрошенной взятки была еще больше. Свои услуги все участники схемы, утверждают в НАБУ, оценили в 1,39 млн гривен.

В партии уже отреагировали на инцидент, отметив, что ожидают всестороннего и детального расследования. Глава "Слуги народа" Елена Шуляк подчеркнула, что политические последствия коснутся Трубицина быстрее, чем ответственность согласно закону.

Уже в ближайшее время будет созван съезд городской организации "СН", где будет принято соответствующее решение касаемо депутата. Вполне вероятно, его исключат из политсилы.

Владислав Трубицин

Вместо справки. Владислав Трубицин родился 1 февраля 1983 года. Место рождения — Харьков. Он является меценатом и книгоиздателем. С 2001 года работал в культурно-антикварной сфере. В 2015 году стал основателем галереи искусств "Старинная книга", в 2019-м — инициировал проведение в Киеве городского фестиваля "Булгаков-FEST". Известный защитник книжного рынка "Петровка". В депутаты столичного горсовета Трубицин пошел в 2020 году. На данный момент все еще является главой комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Напомним, что до сих пор продолжается разбирательство касаемо народного депутата Александра Трухина, который подозревается в совершении ДТП на Бориспольском шоссе. Недавно появилось видео с места происшествия, где он пытался уйти и откупиться от полиции. Трухина практически сразу же после публикации видео исключили из партии "Слуга народа".

"Телеграф" также писал, что расследование аварии может затянуться на целый год — из-за необходимости провести еще одну экспертизу.