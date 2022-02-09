Укр

Опять экспертиза: расследование ДТП с Трухиным затягивается, названы сроки

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Расследование подобных дел может длиться до года Новость обновлена 09 февраля 2022, 17:05
Расследование подобных дел может длиться до года

Представители ГБР просят украинцев не "спекулировать" касаемо темы с ДТП

В среду, 9 февраля, открылись новые детали расследования касаемо резонансной аварии при участии нардепа Александра Трухина. В деле об августовском ДТП на Бориспольском шоссе требуется проведение дополнительной экспертизы.

Такую информацию передает "Украинская правда", ссылаясь на заседание комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

О подготовке к назначению новой генно-молекулярной экспертизы рассказал глава Госбюро расследований Алексей Сухачев. По его словам, проверка необходима, ведь обществу стали известны новые факты.

К такой информации Сухачев относит видеозапись с нательной камеры полицейского, который прибыл первым на место происшествия. Напомним, что в начале февраля её опубликовали журналисты "УП" в рамках собственного расследования.

На результаты предыдущей экспертизы, которая закончилась еще в ноябре 2021 года, могло повлиять то, что Александр Трухин, будучи на месте аварии, открывал двери с водительской стороны, касался сидения и т.п.

"Она [экспертиза] долговременная, ми её уже провели… Но, наверное, мы будем ее переназначать, — отметил Сухачев. — Поэтому не могу сказать о сроках окончания досудебного расследования".

Также он добавил, что чаще всего подобные дела рассматриваются на протяжении одного года.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГБР на днях обнародовали записи с дорожных камер, на которых зафиксирована машина депутата Александра Трухина. При этом правоохранители подчеркивают, что видео подтверждает его версию — якобы за рулем находился другой человек.

Это не отменяет того факта, что, находясь на месте аварии, депутат пытался скрыться, договориться с копом и даже предлагал ему денежное вознаграждение.

После публикации журналистского расследования Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Однако по некоторым причинам он все еще остается членом парламентской фракции.

Теги:
#ДТП #Авария #Нардеп #Александр Трухин
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