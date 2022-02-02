Укр

Монастырский видел запись с Трухиным на следующий день после ДТП – источник

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Из-за инцидента с Трухиным Монастырскому может грозить отставка Новость обновлена 02 февраля 2022, 19:31
Из-за инцидента с Трухиным Монастырскому может грозить отставка

В МВД могли знать о том, что нардеп пытался вручить полицейскому взятку и исчезнуть с места происшествия

Министр внутренних дел Денис Монастырский увидел видео с нагрудной камеры патрульного, снятое на месте аварии с машиной нардепа Александра Трухина, уже на следующий день после инцидента.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Денис видел это видео лично уже на второй день. И все руководство МВД видело, и в Офисе президента видели", — говорит собеседник.

Однако было принято решение максимально скрывать произошедшее.

Теперь в ОП, по словам источника, думают, как избежать отставки Монастырского.

Ранее "Украинская правда" выпустила расследование, в котором видно, что Трухин несколько раз пытался скрыться с места происшествия и предлагал взятки полицейскому.

Теперь Трухина планируют исключить из фракции "Слуг" и лишить должности в бюджетном комитете. Однако депутатский мандат он не потеряет.

Напомним, сама авария произошла 23 августа 2021 года на Бориспольском шоссе. Расследованием занималось ГБР, однако после публикации видео там заявили, что эти кадры видят впервые. В МВД же поспешили умыть руки и перевели все стрелки на ГБР.

Теги:
#МВД #Видео #Нардеп #Слуга народа #Денис Монастырский #Александр Трухин
Из-за инцидента с Трухиным Монастырскому может грозить отставка
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Монастырский видел запись с Трухиным на следующий день после ДТП – источник
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