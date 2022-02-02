Скандал вокруг ДТП с Трухиным: в ГБР озвучили претензии... к полицейскому

Появившееся видео с нагрудной камеры патрульного вызвало ажиотаж у правоохранителей.

Дело об аварии с народным депутатом Александром Трухиным ведется Госбюро расследований. В ведомстве заявили, что не были в курсе обнародованных фактов и не видели записи с нагрудной камеры с места ДТП, которое произошло еще 23 августа 2021 года.

Об этом сообщили на сайте ГБР.

Они подчеркнули, что опрашивали полицейского, который появился в интервью, и он не сообщал им такой информации. "Видео будет истребовано в законном порядке, исследована и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем", — сказано в сообщении.

Также свою позицию обнародовали и в МВД. Согласно заявлению, устанавливать все факты и обстоятельства дела надлежит именно ГБР. В министерстве рассказали, что попытки истолковать дело в свете того, что нардеп якобы пытался "договориться" с главой МВД не отвечают действительности.

Они напомнили, что именно из-за того, что за рулем "Ауди" мог быть нардеп, Нацполиция и передала дело ГБР и считают, что полицейские "выполнили свой служебный долг по документированию этого ДТП".

Тема снова стала актуальной, после того как 1 февраля "всплыло" в журналистском расследовании "Украинской правды" видео, на котором присутствует Трухин. Более того, он обещал неправомерную выгоду полиции, по словам присутствовавшего на месте правоохранителя и на видео слышен голос предлагающий отпустить в лес и переговорить с Денисом Монастырским.

В то же время, на свой личной странице в "Фейсбуке" генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что расследование расширится за границы аварии и уголовное дело будет идти под руководством НАБУ.

Пост Ирины Венедиктовой

Ранее "Телеграф" писал, что нардепа Трухина после обнародованного видео исключили из партии "Слуга народа" и хотят выгнать из парламентской фракции.