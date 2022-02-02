Скандал навколо ДТП із Трухіним: у ДБР озвучили претензії... до поліцейського

Відео з нагрудної камери патрульного, що з’явилося, викликало ажіотаж у правоохоронців.

Справа про аварію з народним депутатом Олександром Трухіним ведеться Держбюро розслідувань. У відомстві заявили, що не знали оприлюднених фактів і не бачили запису з нагрудної камери з місця ДТП, що сталася ще 23 серпня 2021 року.

Про це повідомили на сайті ДБР.

Вони наголосили, що опитували поліцейського, який з’явився в інтерв’ю, і він не повідомляв їм таку інформацію. "Відео буде витребоване в законному порядку, досліджено і буде надано юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому ", — сказано в повідомленні.

Також свою позицію оприлюднили і у МВС. Відповідно до заяви, встановлювати всі факти та обставини справи належить саме ДБР. У міністерстві розповіли, що спроби витлумачити справу у світлі того, що нардеп нібито намагався "домовитися" з головою МВС не відповідають дійсності.

Вони нагадали, що саме через те, що за кермом "Ауді" міг бути нардеп, Нацполіція і передала справу ДБР і вважають, що поліцейські "виконали свій службовий обов’язок із документування цієї ДТП ".

Тема знову стала актуальною, після того, як 1 лютого "спливло" у журналістському розслідуванні "Української правди" відео, на якому присутній Трухін. Щобільше, він обіцяв неправомірну вигоду поліції, за словами присутнього на місці правоохоронця, і на відео чути голос, який пропонує відпустити в ліс і переговорити з Денисом Монастирським.

Водночас на своїй особистій сторінці у "Фейсбуці" генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що розслідування розшириться за межі аварії і кримінальна справа йтиме під керівництвом НАБУ.

Пост Ірини Венедиктової

Раніше "Телеграф" писав, що нардепа Трухіна після оприлюдненого відео виключили із партії "Слуга народу" і хочуть вигнати з парламентської фракції.