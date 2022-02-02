От 22 миллионов подарка от родителей до резонансного ДТП: что известно о скандальном нардепе Александре Трухине

Резонансная авария – не единственный скандал, в который попадал народный избранник.

Скандал вокруг нардепа Александра Трухина, до 2 февраля являвшегося членом партии "Слуга народа", набирает обороты. После появления в сети видео, которое доказывает его причастность к аварии на Бориспольском шоссе 23 августа, от которой он долгое время открещивался, сеть взорвалась реакцией. Как выяснилось, ДТП – это далеко не единственный скандал, связанный с народным избранником.

"Телеграф" собрал все, что известно о политической деятельности Александра Трухина и о скандалах вокруг него.

Политическая деятельность

Политическую деятельность Александр Трухин начал в 2014 году, когда баллотировался в народные депутаты от округа №148 в Полтавской области. В то время он был самовыдвиженцем и возглавлял воднолыжный клуб "Сентоза". В том году в парламент он не прошел.

В 2015 году Трухин стал депутатом Полтавского облсовета от "Блока Петра Порошенко". Во время деятельности в этой должности отметился тем, что в 2016 году пропустил все заседания земельной комиссии, в состав которой входил. Также отсутствовал на половине сессий облсовета.

В 2019 году Александр Трухин прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в качестве представителя округа №40. Нардеп стал заместителем главы бюджетного комитета.

Уже 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа" за участие в резонансном ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольском шоссе.

Подарок от родителей в 22 миллиона и компенсация за жилье

В электронной декларации за 2019 год Александр Трухин задекларировал щедрый подарок от родителей в размере 22 миллионов гривен — 11 миллионов от отца и 11 миллионов от матери. Эти деньги родители успели подарить Трухину буквально за несколько дней до того, как он уехал в столицу работать в ВРУ – 27 августа. Тогда такой подарок от родителей Трухин назвал внутрисемейным вопросом.

Также в декларации нардепа за 2019 год указана прибыль в 32 555 гривен, которые он получил в качестве "дополнительного материального блага" от политической партии "Слуга народа".

Интересен в биографии Трухина и тот факт, что он, будучи одним из богатейших депутатов ВРУ (по размеру задекларированного дохода, 20 млн грн, 4-е место), получал компенсацию за жилье от налогоплательщиков.

Скандал по ДТП на Бориспольском шоссе

Резонансная авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла еще 23 августа 2021 на Бориспольском шоссе. Тогда его причастность к ДТП на 100% доказана не была, да и сам нардеп до последнего свою вину отрицал. В результате ДТП повреждения получили 6 человек и 2 детей. А также глава комитета Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Тема снова стала актуальной, после того, как 1 февраля "всплыло" в журналистском расследовании "Украинской правды" видео, на котором присутствует Трухин. Более того, он обещал неправомерную выгоду полиции, по словам присутствующего на месте правоохранителя, и на видео слышен голос, который предлагает отпустить в лес и переговорить с Денисом Монастырским (глава Министерства внутренних дел с июля 2021 года).

Дело об аварии с народным депутатом Александром Трухиным прокомментировали в МВД и Генеральной прокуратуре. Первые заявили, что резонансной аварией займется ГБР, а вот Ирина Венедиктова отметила, что дело пойдет в НАБУ.

А партия "Слуга народа", к которой принадлежал народный депутат, в среду, 2 февраля, приняла решение об исключении Александра Трухина из своих рядов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Слуги народа" из-за Трухина и Порошенко зовут "на ковер" правоохранителей.