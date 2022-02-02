Від 22 мільйонів подарунку від батьків до резонансної ДТП: що відомо про скандального нардепа Олександра Трухіна

Резонансна аварія не єдиний скандал, у який потрапляв народний обранець.

Скандал довкола нардепа Олександра Трухіна, який до 2 лютого був членом партії "Слуга народу", набирає обертів. Після появи у мережі відео, яке доводить його причетність до аварії на Бориспільському шосе 23 серпня, від якої він тривалий час відхрещувався, мережа вибухнула реакцією. Як з’ясувалося, ДТП — це далеко не єдиний скандал, який пов’язаний з народним обранцем.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про політичну діяльність Олександра Трухіна та скандали довкола нього.

Політична діяльність

Політичну діяльність Олександр Трухін розпочав у 2014 році, коли балотувався у народні депутати від округу №148 у Полтавській області. На той час він був самовисуванцем і очолював воднолижний клуб "Сентоза". Того року у парламент він не пройшов.

У 2015 році Трухін став депутатом Полтавської облради від "Блоку Петра Порошенка". Під час діяльності на цій посаді відзначився тим, що у 2016 році пропустив усі засідання земельної комісії, до складу якої входив. Також був відсутній на половині сесій облради.

У 2019 році Олександр Трухін пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу" як представник округу №40. Нардеп став заступником голови бюджетного комітету.

Вже 2 лютого 2022 року Трухіна виключили з партії "Слуга народу" за участь у резонансній ДТП, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе.

Подарунок від батьків у 22 мільйони та компенсація за житло

У електронній декларації за 2019 рік Олександр Трухін задекларував щедрий подарунок від батьків розміром у 22 мільйони гривень — 11 мільйонів від батька та 11 мільйонів від матері. Ці гроші батьки встигли подарувати Трухіну буквально за кілька днів до того, як він поїхав до столиці працювати у ВРУ – 27 серпня. Тоді такий подарунок від батьків Трухін назвав "внутрішньосімейним питанням".

Також у декларації нардепа за 2019 рік зазначений прибуток у 32 555 гривень, які він отримав у якості "додаткового матеріального блага" від політичної партії "Слуга народу".

Цікавим у біографії Трухіна є й той факт, що він, бувши одним з найбагатших депутатів ВРУ (за розміром задекларованого доходу, 20 млн грн, 4-те місце), отримував компенсацію за житло від платників податків.

Скандал з ДТП на Бориспільському шосе

Резонансна аварія за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Тоді його причетність до ДТП на 100% доведена не була та й сам нардеп до останнього свою провину заперечував. Внаслідок ДТП ушкоджень зазнали 6 людей та 2 дітей. А також голова комітету Української асоціації футболу Лучано Лучі.

Тема знову стала актуальною, після того, як 1 лютого "спливло" у журналістському розслідуванні "Української правди" відео, на якому присутній Трухін. Щобільше, він обіцяв неправомірну вигоду поліції, за словами присутнього на місці правоохоронця, і на відео чути голос, який пропонує відпустити в ліс і переговорити з Денисом Монастирським (голова Міністерства внутрішніх справ з липня 2021 року).

Справу про аварію з народним депутатом Олександром Трухіним прокоментували у МВС та Генеральній прокуратурі. Перші заявили, що резонансною аварією займеться ДБР, а от Ірина Венедіктова зазначила, що справа піде у НАБУ.

А партія "Слуга народу", до якої належав народний депутат, у середу, 2 лютого, прийняла рішення про виключення Олександра Трухіна зі своїх лав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Слуги народу" через Трухіна та Порошенка звуть "на килим" правоохоронців.