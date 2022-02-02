"Давай я тихенько в ліс відійду": нардепа Трухіна після появи відео з ДТП затролили у мережі

Дехто з користувачів мережі вимагав заарештувати Трухіна прямо у сесійній залі ВР.

Після публікації резонансного відео, яке доводить причетність народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна до аварії на Бориспільському шосе, що сталася 23 серпня, народний обранець став героєм численних жартів та мемів у соціальних мережах. Не обійшлося, звісно ж, без критики та закликів до Трухіна скласти мандат і відповісти за скоєне по закону.

"Телеграф" зібрав найцікавіші реакції українців на інцидент.

Так, політичний експерт та блогер Назар Приходько після появи відео з Олександром Трухіним написав у Facebook, що нардепа треба затримати прямо у сесійній залі. А його вчинок — чергова репутаційна пляма на Зеленському, який намагався його прикрити.

А от блогер Антон Ходза з цього приводу опублікував опис депутата лісового звичайного.

"Депутат лісовий звичайний. Ареал проживання — лісові зони України. Харчується цукерками, шоколадом, печивом б…ть. У разі небезпеки тікає в ліс", — написав Ходза.

Не обійшов увагою Ходза і звернення Трухіна до поліцейського.

А от Леонід Ємець — екснардеп та юрист — у своєму коментарі з приводу ДТП за участю нардепа Трухіна зовсім не жартував. Він зазначив, що Зеленський точно бачив це відео, на якому "Слуга народу" намагається відкупитися від причетності до ДТП і припустив, що на якийсь час їм навіть вдалося вирішити ситуацію, поки у справу не втрутилися журналісти.

Шеф-редактор українського інтернет-видання "Бабель" Катерина Коберник щодо Трухіна написала, що дарма команда Зеленського не вчиться на чужих помилках.

"Даремно вони не розуміють, що саме такі епізоди, а не складні схеми крадіжок з бюджету, в яких люди нічого не розуміють, їх занапастять. "Ви потім тихесенько в ліс підете" і все. За Трухіним. Дивіться розслідування Михайла Ткача про ДТП за участю Трухіна", — написала журналістка.

Соціолог Анатолій Октисюк назвав Трухіна обличчям всієї партії "Слуга народу" і зазначив, що Зеленський разом з Коломойським обманули громадян.

Без народної творчості і численних мемів також не обійшлося.

Автор: Євген Муджирі

Автор: Юрій Калініч

Автор: Богдан Процишин

З просторів Facebook

З просторів Facebook

Раніше "Телеграф" повідомляв, що резонансна аварія за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Тоді його причетність до ДТП на 100% доведена не була та й сам нардеп до останнього свою провину заперечував. Однак, на свої місця все стало після публікації розслідування журналістів "Української правди" та появи у мережі відео, з якого видно, що народний обранець дійсно був на місці ДТП.

Також ми писали, резонансна аварія коштувала Олександру Трухіну місця у партії.