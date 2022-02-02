"Давай я тихонько в лес отойду": нардепа Трухина после появления видео с ДТП затроллили в сети

Некоторые пользователи сети требовали арестовать Трухина прямо в сессионном зале ВР.

После публикации резонансного видео, которое доказывает причастность народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина к произошедшей 23 августа аварии на Бориспольском шоссе, народный избранник стал героем многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. Не обошлось, конечно же, без критики и призывов к Трухину сложить мандат и ответить за совершенное по закону.

"Телеграф" собрал самые интересные реакции украинцев на инцидент.

Так, политический эксперт и блогер Назар Приходько после появления видео с Александром Трухиным написал в Facebook, что нардепа нужно задержать прямо в сессионном зале. А его поступок — очередное пятно на репутации Зеленского, который пытался его прикрыть.

А вот блогер Антон Ходза на этот счет опубликовал описание депутата лесного обыкновенного.

"Депутат лесной обыкновенный. Ареал обитания — лесные зоны Украины. Питается конфетами, шоколадом, печеньем. В случае опасности убегает в лес", — написал Ходза.

Не обошел вниманием Ходза и обращение Трухина к полицейскому.

А вот Леонид Емец – экс-нардеп и юрист – в своем комментарии по поводу ДТП с участием нардепа Трухина совсем не шутил. Он отметил, что Зеленский точно видел это видео, на котором "Слуга народа" пытается откупиться от причастности к ДТП и предположил, что на время им даже удалось разрешить ситуацию, пока в дело не вмешались журналисты.

Шеф-редактор украинского интернет-издания "Бабель" Екатерина Коберник по поводу Трухина написала, что зря команда Зеленского не учится на чужих ошибках.

"Зря они не понимают, что именно такие эпизоды, а не сложные схемы краж из бюджета, в которых люди ничего не понимают, их погубят. "Вы потом тихонько в лес пойдете" и все. За Трухиным. Смотрите расследование Михаила Ткача о ДТП за участием Трухина", — написала журналистка.

Социолог Анатолий Октисюк назвал Трухина лицом всей партии "Слуга народа" и отметил, что Зеленский вместе с Коломойским обманули граждан.

Без народного творчества и многочисленных мемов тоже не обошлось.

Автор: Евгений Муджири

Автор: Юрий Калинич

Автор: Богдан Процишин

С просторов Facebook

С просторов Facebook

Ранее "Телеграф" сообщал, что резонансная авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла еще 23 августа 2021 на Бориспольском шоссе. Тогда его причастность к ДТП на 100% доказана не была, да и сам нардеп до последнего свою вину отрицал. Однако на свои места все стало после публикации расследования журналистов "Украинской правды" и появления в сети видео, из которого видно, что народный избранник действительно был на месте ДТП.

Также мы писали, что резонансная авария стоила Александру Трухину места в партии.