"Слуги народу" через Трухіна та Порошенка звуть "на килим" правоохоронців: подробиці

У списку для обговорення – вісім нардепів.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради після оприлюднення відео з місця ДТП із нардепом Олександром Трухіним. На ньому він хоче заслухати голів Міністерства внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Генпропурора України щодо справ проти народних депутатів.

Заява з’явилася у телеграм-каналі спікера партії.

У ньому зазначено, що в партії "Слуга народу" — нульова толерантність до порушень з боку провладних осіб і що до правоохоронців накопичилася низка питань. Окрім справи Олександра Трухіна, розслідування ДТП з яким триває з серпня 2021 року, у заяві згадано ще кілька справ.

Вони стосуються:

Також згадані "застарілі" справи. Перше — про виключеного з "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка. Його справу про хабарництво передано до суду 11 серпня 2021 року. Другим згаданий Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці".

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом або партійним квитком. Закон один для всіх", — заявив Арахамія.

"Телеграф" раніше писав, що з партії "Слуга народу" Трухіна вже виключили. У Держбюро розслідувань, яке займається справою про ДТП, заявили, що про відео та показання патрульного нічого не знають.