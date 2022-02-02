"Слуги народу" через Трухіна та Порошенка звуть "на килим" правоохоронців: подробиці
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У списку для обговорення – вісім нардепів.
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради після оприлюднення відео з місця ДТП із нардепом Олександром Трухіним. На ньому він хоче заслухати голів Міністерства внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Генпропурора України щодо справ проти народних депутатів.
Заява з’явилася у телеграм-каналі спікера партії.
У ньому зазначено, що в партії "Слуга народу" — нульова толерантність до порушень з боку провладних осіб і що до правоохоронців накопичилася низка питань. Окрім справи Олександра Трухіна, розслідування ДТП з яким триває з серпня 2021 року, у заяві згадано ще кілька справ.
Вони стосуються:
- нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, про ймовірне затримання якого при отриманні хабара повідомлялося напередодні.
- Олега Воронька до якого ДБР прийшло з обшуком розслідуючи факт підробки документів
- Артема Дмитрука, який нещодавно влаштував бійку в міськраді Одеси,
- Петра Порошенка та Віктора Медведчука, які проходять у одній справі про купівлю вугілля в ОРДЛО.
Також згадані "застарілі" справи. Перше — про виключеного з "Слуги народу" нардепа Олександра Юрченка. Його справу про хабарництво передано до суду 11 серпня 2021 року. Другим згаданий Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці".
"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом або партійним квитком. Закон один для всіх", — заявив Арахамія.
"Телеграф" раніше писав, що з партії "Слуга народу" Трухіна вже виключили. У Держбюро розслідувань, яке займається справою про ДТП, заявили, що про відео та показання патрульного нічого не знають.
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