В Одесі скандальний нардеп влаштував жорстку бійку під час засідання міськради: інцидент потрапив на відео

Дмитрук пояснив, що зробив усе можливе "аби комісія по земельним питанням не відбулася"

Скандальний депутат Артем Дмитрук влаштував бійку в приміщенні Одеської міської ради.

Про це повідомили у Telegram-каналі Середич.info у вівторок, 25 січня.

Як зазначається в повідомленні, причини такої агресивної поведінки наразі не відомі, але, перше враження від побаченоого складається таке, що народний обранець просто вирішив вихлиснути енергію, яка накопичилася в нього після кількох пропущених тренувань у спортивній залі.

Бійка у міськраді

Артем Дмитрук влаштував бійку у міськраді

Відзначимо також, що пізніше з`явилась інформація, що бійка трапилася після словесного конфлікту, який відбувся між присутніми через недомоленості у певних земельних питаннях, які обговорювалися на засіданні в одеській міській раді.

Сам депутат свої дії аргументував тим, що робив усе можливе, аби комісія по земельним питанням сьогодні не відбулася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як депутат від фракції "Батьківщина" влаштував скандал в аеропорту через те, що його примусили вдягнути маску. У результаті конфлікт завершився тим, що народний обранець прийняв рішення відстоювати свої права у суді.