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Депутат-антивакцинатор влаштував скандал в аеропорту через маску

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Михайло Ковальчук Новина оновлена 27 листопада 2021, 23:05
Михайло Ковальчук

Зрештою депутат пообіцяв звернутися до суду.

Депутат Київської міськради Михайло Ковальчук (фракція "Батьківщина") намагався полетіти до Швейцарії, проте його не пустили на реєстрацію через відсутність маски.

Відповідним відео він поділився у своєму Фейсбуку.

На кадрах видно, що депутат деякий час вимагає, щоб його пропустили на борт, але співробітниця компанії Lufthansa старанно пояснює йому, що згідно з правилами авіакомпанії на борту літака необхідно носити маску. Депутат, судячи з інших постів у соцмережі, є затятим противником вакцинації, а тому з цією вимогою він погодитися не міг.

Пізніше в суперечку втрутився інший співробітник, який також не зміг ніяк вплинути на ситуацію.

Зрештою йому довелося звернутися до співробітника безпеки, що знаходився поруч, а депутат обізвавши всіх "рабами системи" залишив аеропорт, пообіцявши направити справу до суду.

Варто нагадати, що згідно з правилами в’їзду до Швейцарії, громадянам України треба надати документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації, або негативний тест на COVID-19, або довідку про перенесену хворобу.

У порівнянні з багатьма іншими європейськими країнами ці правила досить м’які.

Теги:
#Київ #Lufthansa
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