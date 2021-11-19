Поїздки до Європи: в які країни та з якими документами пускають українців (карта)

Повністю закриті лише чотири європейські країни

Україна вже майже десять днів перебуває не в "зеленому" переліку країн для в’їзду туристів до Європейського Союзу. Країни ЄС поновили свої рекомендації для мандрівників з України.

Основні дані доступні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повністю заборонили в’їзд туристам з України лише чотири держави. Зазначимо, що не всі вони є членами Європейського союзу. Це Білорусь, Болгарія, Сан-Марино та Мальта. У кожній країні свій перелік осіб, яким дозволено в’їжджати на певних умовах.

У частині інших держав обмежили в’їзд лише за наявності повного курсу вакцинації від коронавірусу. Серед них такі популярні у туристів напрями як Франція, Чехія, Німеччина.

У деяких державах залишили можливість перебування невакцинованим туристам, але обов’язковим є або тест на коронавірус, або ж він у поєднанні з самоізоляцією. До них належить, наприклад, Норвегія.

Умови для в’їзду туристів з України

Карта з урахуванням останніх даних МЗС опублікована у Телеграм-каналі, присвяченому подорожам.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких країнах для в’їзду потрібна реєстрація на спеціальних національних платформах до подорожі. Зокрема, таке правило діє на Кіпрі.