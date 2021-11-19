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Поездки в Европу: в какие страны и с какими документами пускают украинцев (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Туристы в аэропорту Новость обновлена 19 ноября 2021, 20:44
Туристы в аэропорту

Полностью закрыты только четыре европейские страны

Украина уже почти десять дней находится не в "зеленом" перечне стран для въезда туристов у Европейского союза. Страны ЕС обновили свои рекомендации для путешественников из Украины. 

Основные данные доступны на сайте Министерства иностранных дел.

Полностью запретили въезд туристам из Украины только четыре государства. Отметим, что не все они — члены Европейского союза. Это Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта. В каждой стране свой перечень лиц, которым разрешено въезжать на определенных условиях.

В части других государств ограничили въезд только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Среди них такие популярные у туристов направления как Франция, Чехия, Германия. 

В некоторых государствах оставили возможность пребывания невакцинированным туристам, но обязательным является либо тест на коронавирус, либо он же в сочетании с самоизоляцией. К ним относится, например, Норвегия. 

Условия для въезда туристов из Украины
Условия для въезда туристов из Украины

Карта с учетом последних данных МИДа опубликована в Телеграм-канале, посвященном путешествиям. 

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых странах для въезда требуется регистрация на специальных национальных платформах до начала путешествия. В частности, такое правило действует на Кипре.

Теги:
#ЕС #Туризм #Поездки
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