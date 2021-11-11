В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи

Для вакцинованих громадян України в’їзд відкритий до більшості країн Євросоюзу

У зв’язку з погіршенням епідобстановки з коронавірусом у нашій країні Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" країн. Рішення носить рекомендаційний характер і багато країн-учасниць все ж таки готові пропустити українців при виконанні певних вимог.

"Телеграф" з’ясував умови в’їзду до країн ЄС, які готові прийняти туристів із України.

Інформація оновлюється!

За даними Міністерства закордонних справ України, українці наразі можуть в’їхати до таких країн:

Інфографіка "Телеграфe". Автор: Т. Гулеватая

Австрія

Можливий в’їзд без реєстрації та без карантину, для чого потрібно:

сертифікат про повну вакцинацію проти COVID-19,

підтвердження про одужання — медична або офіційна довідка, оформлена англійською або німецькою мовою,

Можливий в’їзд із реєстрацією та 10-денним карантином. Для цього необхідні:

негативний результат тесту,

обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду,

реєстрація поїздки в системі Pre-Travel-Clearance не раніше 72 годин до в’їзду.

Бельгія

Незалежно від мети поїздки буде потрібний сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Якщо такого немає, слід мати негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону) і сертифікат про важливість поїздки (видається дипломатичною або консульською установою Бельгії).

Після прибуття всім необхідно пройти тест протягом перших двох днів та на сьомий день. Доведеться самоізолюватися до отримання негативного результату першого тестування.

Також необхідно мати при собі:

діючий біометричний паспорт для виїзду за кордон (термін дії має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на півроку);

документальне підтвердження мети поїздки (це може бути картка резидента країни Євросоюзу або посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнером);

підтвердження фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, визнаний біля країн Євросоюзу.

Попередньо необхідно заповнити форму Passenger Locator Form.

Угорщина

Слід пред’явити негативний тест на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин до в’їзду, або український чи угорський сертифікат про повний курс вакцинації. Зауважимо, що з моменту отримання крайнього щеплення має пройти щонайменше 14 днів.

Німеччина

В’їзд можливий виключно за необхідності або сертифіката повної вакцинації від Covid-19.

Греція

Для в’їзду необхідно заповнити спеціальну форму PLF, а також надати один із документів:

сертифікат про щеплення,

негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години),

негативний тест на антиген (зроблений за 48 годин),

довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту (діє протягом 180 днів),

Також потрібно буде пройти експрес-тестування на Covid-19 після прибуття.

Данія

Для в’їзду потрібен Covid-сертифікат.

Оскільки з 10 листопада Україна віднесена до категорії країн "з дуже високим ризиком інфікування Covid-19", за відсутності сертифікату потрібно:

зробити тест на Covid-19 протягом 24 годин після прибуття,

самоізолюватись на 10 днів (з можливістю дострокового припинення на четвертий день у разі негативного тесту).

Ірландія

Можна в’їхати за сертифікатом вакцинації або документом про одужання від ковіду (протягом 180 днів). Якщо таких немає, то потрібен негативний тест ПЛР, зроблений лише за 72 години до перетину кордону.

Крім того, необхідна ірландська віза (оскільки Ірландія не входить до шенгену) та заповнена онлайн-форма контактних даних.

Іспанія

Наразі громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без надання довідок про вакцинацію або негативного результату тестування на наявність Covid-19. Є лише одна умова: необхідно заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати згенерований QR код, який знадобиться при перетині кордону.

Італія

В’їзд без необхідності проходження 5-денної самоізоляції передбачає наявність наступних документів:

заповнена до прибуття онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form;

довідка про негативний результат тесту на Covid-19 (не більше ніж за 72 години до приїзду);

"зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації.

Якщо сертифіката немає, слід надати негативний тест, самоізолюватися протягом п’яти днів, після чого пройти повторний тест для підтвердження негативного результату.

Крім того, італійські прикордонники будуть цікавитись метою поїздки, місцями перебування, наявністю коштів, датою виїзду.

Кіпр

Необхідно пройти реєстрацію на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту.

Якщо у вас є сертифікат про повну вакцинацію, то робити додатковий тест не потрібно.

Якщо ви не вакциновані, знадобиться негативний результат тесту ПЛР, зроблений за 72 години до вильоту.

Латвія

Україна внесена до списку країн, які мають серйозний ризик для здоров’я населення.

Перед прибуттям необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до приїзду).

В’їзд дозволено за наявності COVID-сертифіката про повну вакцинацію.

Якщо така відсутня, то перетнути кордон можуть лише певні категорії осіб (зазначені на "Інтерактивній карті" на сайті МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua). У такому разі знадобиться:

негативний тест

повторний тест після приїзду протягом 24 годин,

самоізоляція протягом 10 днів (можна порушити сьомий день у разі негативного результату тесту).

Литва

В’їзд можливий, якщо ви:

повністю вакциновані від COVID-19 та маєте сертифікат – тоді самоізоляція не потрібна;

маєте негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антиген (за 48 годин до в’їзду) та пройдете 10-денну самоізоляцію (переривається за умови негативного тесту на 7 день самоізоляції);

маєте сертифікат про одужання від COVID-19 за останні 180 днів.

Як і раніше, за 48 годин до в’їзду необхідно заповнити онлайн-форму на сайті keleiviams.nvsc.lt і отримати QR-код.

Люксембург

Для перетину кордону слід надати один із документів:

сертифікат про повний курс вакцинації;

сертифікат про одужання, що підтверджує, що ви перехворіли на COVID і більше не потребуєте карантину;

негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до моменту вильоту.

Нідерланди

З 11 листопада Україна належить до списку "територій дуже високого ризику". В’їзд можливий за дотриманням двох умов:

повний курс вакцинації,

негативний результат тесту на ковід (вимога діє з 13 листопада).

Польща

Термін 10-денного карантину буде скорочено у разі негативного результату тесту на SARS-Cov-2 на сьомий день перебування у Польщі.

Не потрібно проходити самоізоляцію, якщо:

ви пройшли повний курс вакцинації та маєте відповідний підтверджуючий документ;

одужали від коронавірусу не раніше ніж за шість місяців до перетину кордону і маєте документ, що підтверджує факт захворювання (польською або англійською мовою).

Також перед вильотом слід заповнити карту розташування мандрівника (eKLP).

Португалія

Для перетину кордону знадобиться:

сертифікат про повну вакцинацію або сертифікат про одужання;

якщо не вакциновані, то довідка з негативним результатом тестування на COVID-19 (ПЛР або тест на антиген, зроблені протягом не більше ніж за 72 та 48 годин до в’їзду відповідно).

Румунія

Діє карантинний режим протягом 14 днів. Але він скасовується при наданні сертифіката про повний курс вакцинації.

Словаччина

Для невакцинованих: самоізоляція терміном 10 днів (можна припинити на п'ятий день, якщо результат тесту негативний).

Вакциновані повинні надати сертифікат та не підлягають карантину.

Словенія

Можна в’їхати за однієї з умов:

негативний ПЛР-тест (зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону) та експрес-тест (48 годин);

довідка про одужання, яке відбулося не більше як за півроку до поїздки;

сертифікат про повний курс вакцинації.

Фінляндія

В’їзд дозволено особам із підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19. Перетин кордону на підставі негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.

Читайте також: Категорія Подорожі Заборона на поїздки до ЄС: які країни вже закриті для українців Через епідеміологічну ситуацію з COVID-19 деякі країни не пускають туристів з України

Франція

Україна віднесена до переліку "помаранчевої" зони. Без обмежень можна в’їхати за наявності сертифіката про повний курс вакцинації.

Якщо людина не пройшла вакцинацію, то може потрапити до країни лише за умови пред’явлення документа, що підтверджує невідкладну необхідність в’їзду, негативного тесту (ПЛР чи антиген). Після прибуття слід пройти тест в аеропорту та дотримуватись 7-денної самоізоляції.

Хорватія

В’їзд дозволено:

за наявності документального підтвердження туристичної мети поїздки (бронювання/оплати готелю/апартаментів),

з невідкладних особистих/сімейних причин,

з діловою метою (запрошення від бізнес-партнера),

з метою навчання,

у разі участі у змаганнях,

за наявності дозволу на роботу та проживання.

Слід надати один із документів про:

негативний ПЛР-тест,

повну вакцинацію проти коронавірусу,

одужання від COVID-19 та отримання однієї дози вакцини протягом восьми місяців від зараження.

Інакше – 10-денний карантин.

Позаяк в Україні поширений новий штам ковіду, то при в’їзді до Хорватії слід пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також буде призначено 14-денну самоізоляцію (зупинити можна на сьомий день у разі негативного тесту).

Чехія

В’їзд дозволено за наявності сертифіката про повний курс вакцинації та заповнений в’їзний формуляр.

Також пропускаються українці, які мають чеську візу, дозвіл на проживання в Чехії чи іншій країні ЄС або підстави для в’їзду у гуманітарних ситуаціях, навіть якщо вони не мають сертифікату про вакцинацію. Але в такому разі вони зобов’язані:

пред’явити негативний ПЛР-тест, зробити повторний тест на 5-7 день після прибуття, носити респіратор без дихального клапана зразка FFP2 чи KN95.

Швеція

Громадяни України, які мають цифровий COVID-сертифікат, виданий в Україні, звільняються від негативного результату тестування на COVID-19.

Для тих, хто не має сертифіката, залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту, тесту на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, зроблені за 72 години до прибуття.

Естонія

Дозволено в’їзд із будь-якою метою для осіб, які пройшли повний курс вакцинації.

Ті, хто не має сертифіката і прибувають до Естонії для роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, повинні за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин – експрес-тест на антитіла – та подати довідку про негативний результат. Такі особи підлягають 10-денній самоізоляції.

Читайте також: Категорія Україна Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": порядок дій та документи На порталі доступні як внутрішні, так і міжнародні документи про вакцинацію

Перед поїздкою до зони ЄС переконайтеся, що ви щеплені вакциною, визнаною в тій країні, куди прямуєте. Вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів, це AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson. Але у деяких країнах списки доповнені препаратами й інших компаній.

Як повідомляв раніше "Телеграф", в Україні запровадили вимогу пред’являти сертифікат про вакцинацію під час подорожі між регіонами. Стало відомо, як це вдарило по пасажиропотоку "Укрзалізниці".