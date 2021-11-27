Депутат-антивакцинатор устроил скандал в аэропорту из-за маски

В конечном итоге депутат пообещал обратиться к суду.

Депутат Киевского горсовета Михаил Ковальчук (фракция "Батькивщина") пытался полететь в Швейцарию, однако его не пустили на регистрацию из-за отсутствующей маски.

Соответствующим видео он поделился в своем Фейсбук.

На кадрах видно, что депутат некоторое время требует, чтобы его пропустили на борт, но сотрудница компании Lufthansa усердно пытается пояснить ему, что согласно правилам авиакомпании на борту самолета необходимо носить маску. Депутат, судя по другим постам в соцсети, является ярым противником вакцинации, а потому с этим требованием он согласиться не мог.

Позже в спор вмешался другой сотрудник, который тоже не смог никак повлиять на ситуацию.

В конечном итоге ему пришлось обратиться к находящемся рядом сотруднику безопасности, а депутат обозвав всех "рабами системы" покинул аэропорт, пообещав направить дело в суд.

Стоит напомнить, что согласно правилам въезда в Швейцарию, гражданам Украины надо предоставить документ подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, либо негативный тест на COVID-19, либо справку о перенесенной болезни.

По сравнению со многими другими европейскими странами, эти правила довольно мягкие.