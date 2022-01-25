В Одессе скандальный нардеп устроил жесткую драку во время заседания горсовета: инцидент попал на видео

Дмитрук объяснил, что сделал все возможное "чтобы комиссия по земельным вопросам не состоялась"

Скандальный депутат Артем Дмитрук устроил потасовку в помещении Одесского городского совета и пустил в ход кулаки.

Об этом сообщили в Telegram-канале Середич.info во вторник, 25 января.

Как отмечается в публикации, причины такого агрессивного поведения пока не известны, но первое впечатление от увиденного складывается такое, что народный избранник просто решил выплеснуть энергию, накопившуюся у него после нескольких пропущенных тренировок в спортивном зале.

Драка в горсовете

Артем Дмитрук устроил драку в горсовете

Отметим также, что позже появилась информация, что потасовка случилась после словесного конфликта, который произошел между присутствующими из-за некоторых недоговоренностей по определенным земельным вопросам, которые в этот день обсуждались на заседании комиссии в одесском городском совете.

Сам депутат свои действия аргументировал тем, что делал все возможное, чтобы комиссия по земельным вопросам сегодня не состоялась.

Ранее "Телеграф" сообщал, как депутат от фракции "Батькивщина" устроил скандал в аэропорту из-за того, что его заставили надеть маску. В результате конфликт завершился тем, что народный избранник принял решение отстаивать свои права в суде.