"Слуги народа" из-за Трухина и Порошенко зовут "на ковер" правоохранителей: подробности

В списке для обсуждения — восемь нардепов.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады после обнародования видео с места ДТП с нардепом Александром Трухиным. На нем он хочет заслушать глав Министерства внутренних дел, Госбюро расследований и Генпропурора Украины о делах против народных депутатов.

Заявление появилось в Телеграм-канале спикера партии.

В нем отмечено, что в партии "Слуга народа" — нулевая толерантность к нарушениям со стороны провластных личностей и что к правоохранителям скопился ряд вопросов. Кроме дела Александра Трухина, расследование ДТП с которым тянется с августа 2021 года, в заявлении упомянуты еще несколько дел.

Они касаются:

Также упомянуты "застаревшие" дела. Первое — про исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко. Его дело о взяточничестве передано в суд 11 августа 2021 года. Вторым упомянут Ярослав Дубневич, которого подозревают в завладении средствами "Укрзализныци".

"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", — заявил Арахамия.

"Телеграф" ранее писал, что из партии "Слуга народа" Трухина уже исключили. В Госбюро расследований, которое занимается делом о ДТП, заявили, что о видео и показаниях патрульного ничего не знают.