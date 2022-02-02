"Слуги народа" из-за Трухина и Порошенко зовут "на ковер" правоохранителей: подробности
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В списке для обсуждения — восемь нардепов.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады после обнародования видео с места ДТП с нардепом Александром Трухиным. На нем он хочет заслушать глав Министерства внутренних дел, Госбюро расследований и Генпропурора Украины о делах против народных депутатов.
Заявление появилось в Телеграм-канале спикера партии.
В нем отмечено, что в партии "Слуга народа" — нулевая толерантность к нарушениям со стороны провластных личностей и что к правоохранителям скопился ряд вопросов. Кроме дела Александра Трухина, расследование ДТП с которым тянется с августа 2021 года, в заявлении упомянуты еще несколько дел.
Они касаются:
- нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, о вероятном задержании которого при получении взятки сообщалось накануне,
- Олега Воронько к которому ГБР пришло с обыском расследуя факт подделки документов,
- Артема Дмитрука, который недавно устроил потасовку в горсовете Одессы,
- Петра Порошенко и Виктора Медведчука, проходящих по одному делу о покупке угля в ОРДЛО.
Также упомянуты "застаревшие" дела. Первое — про исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко. Его дело о взяточничестве передано в суд 11 августа 2021 года. Вторым упомянут Ярослав Дубневич, которого подозревают в завладении средствами "Укрзализныци".
"Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех", — заявил Арахамия.
"Телеграф" ранее писал, что из партии "Слуга народа" Трухина уже исключили. В Госбюро расследований, которое занимается делом о ДТП, заявили, что о видео и показаниях патрульного ничего не знают.
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