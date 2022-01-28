"Слуга народа" и брат украинского "киборга" задержан при получении взятки - СМИ

О задержании сообщил известный журналист Юрий Бутусов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых, сообщает на своей странице в Facebook главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

По словам журналиста, соответствующую информацию СМИ получило от источников в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, задержание произошло при передаче народному депутату значительной суммы денег, которые детективы квалифицируют как получение взятки. "Цензор.Нет" связывались с Кузьминых для получения комментария, однако он вне зоны доступа. Кузьминых до похода в политику был известным волонтером в Житомире, оказывавшим помощь нашим военным. Будем выяснять подробности этой истории", — рассказал Бутусов.

Отметим, что Сергей Кузьминых известен как брат украинского военного, одного из "киборгов" (участников обороны Донецкого аэропорта), подполковника Олега Кузьминых. Последний командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков. Был освобожден из плена 22 мая 2015 года, после чего вернулся в родной Житомир.

Олег Кузьминых

После возвращения из плена создал благотворительную организацию "Фонд Братьев Кузьминых". Фонд предоставляет адресную помощь пострадавшим в результате боевых действий, а также реабилитацией украинских бойцов, вернувшихся с фронта.

Как ранее сообщал "Телеграф", журналисты Bihus.Info опубликовали расследования, согласно которому родственники народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко за последние два года приобрели имущества почти на 15 млн грн. При этом их доход якобы никак не соответствует подобного рода тратам. Кроме того, сам парламентарий, являясь официальным миллионером, снимает жилье, за которое получает по 20 тыс. грн компенсации из бюджета.